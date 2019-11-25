«Перекрашивайся или увольняйся». Какие люди выбирают яркие цвета волос и с чем им приходится столкнуться

Источник материала: Tut.by

Признайтесь, что вы думаете, когда видите на улице человека с волосами кислотных цветов? Ну ок, вы, может быть, ничего такого и не думаете, будучи адекватными и современными людьми. Но, как оказалось, из-за необычного цвета волос человека могут даже «попросить» с работы. О том, кто выбирает волосы всех цветов радуги и с чем им приходится столкнуться, рассказал парикмахер Николай Солончук.





О клиентах

— Как минимум раз в неделю ко мне приходит клиент на яркое окрашивание, — рассказывает мастер. — Люди хотят добавить красок в свою жизнь, говорят, что необычный цвет волос улучшает настроение и скрашивает будни. Тут работает цитата: «Красивые волосы — не все, что нужно для счастья, но с них можно начать».













Для некоторых это способ выделиться из толпы и привлечь к себе внимание, протест шаблонности. Есть девушки, которые выбирают не просто яркие краски, но еще и те, что светятся в темноте.

Конечно, не все готовы на такие радикальные решения. Для тех, кто хочет, но сомневается, мы находим альтернативу. Часть волос остается в натуральном оттенке, а отдельные пряди мы красим в яркие цвета. Меняя пробор, мы можем их скрыть или, наоборот, продемонстрировать.

Сфера деятельности людей, которые выбирают яркие цвета, может быть какой угодно. И это отнюдь не маргиналы, а дизайнеры, музыканты, предприниматели, программисты, медики… Да кто угодно! Возраст тоже может быть каким угодно: от 5 до 55 лет. Некоторые родители отзываются на просьбы детей и ведут на окрашивание или добавляют пару ярких прядей.



О вредности окрашивания

Само по себе яркое окрашивание не вредит волосам. Многие красители изготавливают на базе ухаживающих кондиционеров, благодаря чему волосы могут стать даже лучше, чем до окрашивания.

Но проблема в том, что прежде чем приступить к яркому окрашиванию, волосы нужно осветлить до идеального блонда. Это как создать чистый лист для рисования. И это действительно значительно меняет качество волос.









Тут многое зависит от методов осветления, препаратов, с которыми работает мастер, и его профессионализма.

Еще одна проблема: практически все уходовые средства, созданные для улучшения качества волос, вымывают цвет. Но есть и бренды, которые выпускают косметические линейки с системой сохранения цвета, так что если мастер проконсультирует клиента так, как надо, яркий цвет волос останется с ним надолго.

Очень важно, чтобы мастер протестировал каждый бренд и оттенок в своем арсенале, чтобы понимать все свойства красителя и его стойкость.

Ведь если использовать цвета с разными пигментами, в процессе носки они могут вымываться и накладываться друг на друга. В итоге получаются грязные и некрасивые оттенки.

О проблемах, которых можно ждать

То, что случается повсеместно: клиенты рассказывают, что к ним подходят на улице и говорят что-то из серии «зачем ты это с собой сделала, выглядишь, как попугай».

Но бывают и более серьезные вещи. Например, парень, который покрасился в яркий цвет, вернулся ко мне через пару дней и попросил перекрасить его в натуральный оттенок. Мотивировал тем, что его хотели избить на улице из-за цвета волос.





Еще одну мою клиентку вызвали в деканат и потребовали, чтобы она перекрасилась, так как студенткам, которые выглядят подобным образом, не место в университете. Ну и самый показательный случай: клиентке сказали, что у нее есть пара дней, чтобы перекрасить волосы в натуральный цвет, или ее ждет увольнение. На мой взгляд, это нелепость: в 2019-м году указывать взрослому, профессионально состоятельному человеку, какую прическу ему выбирать.

Есть очень много стереотипов о людях с яркими волосами — начиная с того, что они относятся к какой-либо субкультуре, и заканчивая тем, что они асоциальны — и в большинстве случаев это не имеет отношение к жизни.









Зачастую это люди с высшим образованием, прекрасной работой и очень позитивным отношением к собственному образу и окружающему миру.