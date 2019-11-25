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Семьи с детьми могут стать драйвером экономики. Если подойти к вопросу по-умному

26.11.2019 18:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Улучшение положения на рынке труда работников, воспитывающих детей, не только приводит к экономическому благополучию семей и компаний, но и стимулирует рождаемость. В Беларуси, по данным Минтруда, 84% женщин в трудоспособном возрасте работают. Однако высокий уровень участия в экономике женщин для многих из них означает двойную нагрузку — в семье и на работе, отметила заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко на форуме «Баланс работы и семьи: реально ли это в современном мире».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным исследования Белстата, женщины на уход за детьми расходуют в 3,3 раза больше времени, чем мужчины, а на ведение домашнего хозяйства — в 2,6 раза. В белорусских семьях женщинам отводится традиционная роль — растить детей, убирать, стирать. Но при этом еще и успевать зарабатывать.

«Кажется, включить пылесос или стиральную машину может каждый, а согласно данным исследования, в двух третях семей приготовление еды, уборка, стирка — удел женщины», — отметила Марина Артеменко.

Шведский опыт

Важной частью поддержки семей с детьми на рынке труда является расширение участия отцов в семейных делах, считает эксперт из Швеции, автор концепции Parentsmart Тиина Бруно.

В Швеции такая программа работает с 1974 года. Чтобы отец с рождения участвовал в жизни ребенка, а мать не теряла свои позиции на работе, отпуск для отцов по уходу за ребенком является обязательным. Если отец отказывается, семья лишается денег.

Это работает так: продолжительность отпуска по уходу за новорожденным — 15 месяцев. Если родители хотят использовать его полностью, то один из них (обычно отец) должен взять хотя бы три месяца. Характерно, что с 1995-го по 2002-й обязательным был один месяц, а с 2002-го по 2016-й — два.

Благодаря такому подходу, доля отцов, которые берут отпуск по уходу за ребенком, составляет более 75%.

«Три месяца для отца являются обязательными, в таком случае семья получает 80% зарплаты того, кто в отпуске находится. Это способствует устойчивости семей», — сказала Тиина Бруно.

Всё упирается в деньги?

В Беларуси семья сама решает, кому и сколько находиться в отпуске по уходу за ребенком, отметила Марина Артеменко. В результате в 2018 году из 280 тысяч человек, находящихся в таком отпуске, мужчин было только один процент:

«Начиная с 2013 года, доля мужчин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, не меняется».

Возможно, это связано как с традиционными установками в семьях, так и с тем, что часто мужчины зарабатывают больше, а значит, в случае ухода в отпуск отца материальное положение семьи пострадает сильнее, чем если за ребенком будет ухаживать мать.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В Беларуси пособие по уходу за ребенком выплачивается в виде процента от средней зарплаты по стране, а не от заработка конкретного человека. Как пояснила Марина Артеменко, значительная часть матерей у нас работает в бюджетной сфере, где зарплаты ниже, чем по стране в целом. Также есть достаточное количество матерей, которые вообще до рождения ребенка не работали.

«Если исчислять размер пособия от заработной платы матери, ряд категорий останутся незащищенными», — отметила представитель Минтруда и соцзащиты.

Многие мужчины не готовы к равным обязанностям в семье

Что касается введения обязательной отцовской части отпуска по уходу за ребенком, Марина Артеменко сослалась на «негативную реакцию со стороны мужчин» на введение для нанимателя обязанности с января 2020 года предоставлять отцам двухнедельный неоплачиваемый отпуск по их желанию в случае рождения ребенка в первые полгода после рождения ребенка.

«Мужчины опасались, неужели их заставят уходить в этот отпуск. Таким образом, новые нормы должны идти вслед общественным настроениям и появляться поступательно», — сказала она.

Почему выгодно компаниям, чтобы работа не мешала семье

И все же, зачем нанимателю головная боль в виде мужчины в отпуске по уходу за ребенком или женщины, которая воспитывает несколько детей и не вылазит из больничных?

Для увеличения доходов, говорят международные эксперты.

По данным Глобального института McKinsey — международной консалтинговой компании, специализирующейся на решении задач, связанных со стратегическим управлением, увеличение в совете директоров компании доли женщин до 30% приводит к росту доходности компании на 15%.

Компании, где думают о том, как чувствует себя работник, будут иметь конкурентное преимущество, отметил председатель Координационного совета сети Глобального договора ООН в Беларуси Александр Скрабовский.

«Рынок меняется — сотрудники выбирают компании также на основании того, как, работая там, можно выстроить свою жизнь», — сказал он.

Опытным путем доказано, что удовлетворенные сотрудники лучше работают.

В августе этого года 2300 сотрудников японского филиала Microsoft получили выходной еще и в пятницу с сохранением заработной платы. В результате продажи на одного сотрудника выросли практически на 40%. Компания сэкономила на электричестве, воде, расходниках. Наконец, люди почувствовали себя счастливее.

В Швеции поддержка семей с детьми — это чаще всего гибкий график, в том числе возможность использовать неполный рабочий день, и удаленная работа. И инвестиции в работников с детьми окупаются, говорит международный эксперт ЮНФПА Лотта Ранефалль, потому что в компаниях, где есть выгоды для семей, люди будут удерживаться:

«Если наниматель лоялен к работникам, имеющим детей, происходит возврат инвестиций в виде лояльности к нанимателю, сохраненного здоровья работника. Компетенции сохраняются, а сотрудники оказываются вовлеченными».

Удержание сотрудников является хорошей стратегией, отметила Лотта Ранефалль, ведь найм нового сотрудника — это расходы: «Если остается старый сотрудник, идет экономия ресурсов на обучение, адаптацию».

Позитивные примеры

Белорусский бизнес согласен с международными экспертами и использует некоторые упомянутые меры поддержки.

Например, руководитель PR-группы МТС Виктория Здярская подчеркнула, что компания рассматривает сотрудников-родителей как ценность, а не помеху: «Мы стараемся создавать равные условия для мужчин и женщин, у нас более 45% руководителей — женщины».

Дополнительный выходной для родителей, если его ребенок идет в школу впервые, три дня отпуска отцу при рождении ребенка, путевки на оздоровление для сотрудников и семьи — вот некоторые из принимаемых мер поддержки.

«Наши исследования говорят, что вовлеченность и лояльность к компании растет при комфортной среде для работников», — сказала Виктория Здярская.

В одной из крупнейших белорусских IT-компаний EPAM Belarus используется гибкий график, удобный для сотрудника, возможность работать из дома, когда ребенок болеет. А для тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком, предоставляется доступ к обучающим материалам и курсам за счет организации.

Что получает государство

Государство получает налоги от работающих, здоровые семьи, где растут досмотренные дети, родители которых не просят помощи у государства.

Наконец, только при условии гарантий возможного баланса семьи и работы семьи будут заводить больше детей.

«Мы все хотим здоровое общество, а компании имеют значительное социальное воздействие на общество. Компании, поддерживающие работающих родителей, вносят вклад в гендерное равенство. Общество лучше использует компетенции каждого работника. Как результат — повышается рождаемость. У человека есть право жить полноценно, совмещать работу и семью», — подытожила Тиина Бруно.

 
 
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Улучшение положения на рынке труда работников, воспитывающих детей, не только приводит к экономическому благополучию семей и компаний, но и стимулирует...
 
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