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В Мозыре голова 7-месячного ребёнка застряла в спинке стула
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Мозыре семимесячный ребенок застрял в спинке стула.
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Оказалось, что малыш опрокинул на себя кухонный металлический стул, из-за чего его голова застряла между прутьями.
Голову извлекли из стула. Состояние ребенка удовлетворительное, он в госпитализации не нуждается.
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Новости Беларуси. В Мозыре семимесячный ребенок застрял в спинке стула. По информации МЧС, инцидент случился утром 26 ноября. Спасатели получили сообщение о том,...
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