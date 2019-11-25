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Легковушка сбила двух пьяных пешеходов на Смиловичском тракте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Без фликера и «под градусом». На Смиловичском тракте двое пьяных пешеходов двигались по краю проезжей части и попали под колеса Volkswagen, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
37-летний мужчина и 31-летняя женщина в больнице с различными травмами. В момент аварии пострадавщие находились в состоянии алкогольного опьянения и не были обозначены световозворащающими элементами. По факту ДТП проводится проверка.
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Новости Беларуси. Без фликера и «под градусом». На Смиловичском тракте двое пьяных пешеходов двигались по краю проезжей части и попали под колеса Volkswagen, сообщили в...
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