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Девушка победила на кулинарном конкурсе. Но случайно забыла, что для этого надо готовить

26.11.2019 18:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Участница кулинарного конкурса Мегги Веспа заняла первое место, забыв о том, что для него надо готовить.  

Об этом девушка рассказала в Twitter.  

Мегги согласилась принять участие в кулинарном конкурсе – для него нужно было приготовить чили. Претенденты должны были представить свое блюдо, попробовать стряпню конкурентов и определить победителя.  

Девушка победила на кулинарном конкурсе. Но случайно забыла, что для этого надо готовить
Фото: twitter.com/Maggie_Vespa

Ко дню, на который был намечен конкурс, девушка забыла приготовить чили. Поэтому она решила выкрутиться из ситуации – пошла в супермаркет и нашла готовое блюдо в банке. Их было куплено шесть штук.  

«Важно знать: я не очень хороший повар. У меня в арсенале несколько впечатляющих блюд, но это все».  

В итоге девушка вылила содержимое банок в чашу мультиварки, а утром соврала, что приготовила все сама.  

Девушка победила на кулинарном конкурсе. Но случайно забыла, что для этого надо готовить
Фото: twitter.com/Maggie_Vespa

Все шло по плану. Но вскоре чили Мегги начали называть самым вкусным на конкурсе, спрашивать рецепт и активно голосовать за него.  

К слову, о хитрости девушки знали всего несколько человек, среди которых ее коллега по имени Джон. В какой-то момент он увидел, что его блюдо никто не хвалит, хотя он весь вечер старался, чтобы все получилось идеально. В итоге парень решил открыть все карты.  

Девушка победила на кулинарном конкурсе. Но случайно забыла, что для этого надо готовить
Фото: twitter.com/Maggie_Vespa

«Что сделал Джон? Он разоблачил мое мошенничество. Громко. Зло. Под маской справедливости. Он даже сделал саркастический сертификат «победитель в приготовлении чили» и положил его возле моего стола». 

Соперники были разочарованы случившимся. Но Мегги написала честную историю в соцсетях и сотни человек поддержали ее.  

Мама попросила 6-летнюю дочь помочь приготовить ужин. Старания ребёнка рассмешили сеть (смотрите здесь).    

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Участница кулинарного конкурса Мегги Веспа заняла первое место, забыв о том, что для него надо готовить.  
 
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