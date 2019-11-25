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Во Фрунзенском районе планируют создать многофункциональный парк

26.11.2019 18:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Градостроительный проект сейчас в стадии общественного обсуждения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во Фрунзенском районе планируют создать многофункциональный парк

Он охватывает территорию в границах улиц Шаранговича, Пономаренко, Горецкого. Значительно преобразится водно-зеленая зона вдоль рек Лошицы и Мышки.

Во Фрунзенском районе планируют создать многофункциональный парк

Фрунзенский район может похвастаться и еще одним глобальным проектом – парком семейного дерева в Каменной Горке. На месте бывшего пустыря на углу улиц Притыцкого и Неманской благоустраивают зеленую зону. Уже сделан вход в парк, появилась беседка с навесом, балюстрада и скамейки. В оформлении участвуют и сами жители района.

Во Фрунзенском районе планируют создать многофункциональный парк

Николай Остапенко, директор Зеленстроя Фрунзенского района:
Именно здесь в основном молодые все живут. В этом микрорайоне Каменная Горка сегодня нет ни одной зеленой зоны, которая была бы благоустроена, где можно было бы провести в выходной день время, отдохнуть.

Во Фрунзенском районе планируют создать многофункциональный парк

В парке будут игровые площадки для детей, выступлений уличных музыкантов, а также зоны для активного отдыха и прогулок с пешими и велодорожками. Полностью благоустройство зеленой зоны завершат в 2020 году.

Люди в материале: Николай Остапенко
 
 
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Новости Беларуси. Градостроительный проект сейчас в стадии общественного обсуждения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он охватывает...
 
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