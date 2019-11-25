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Во Фрунзенском районе планируют создать многофункциональный парк
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Градостроительный проект сейчас в стадии общественного обсуждения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Он охватывает территорию в границах улиц Шаранговича, Пономаренко, Горецкого. Значительно преобразится водно-зеленая зона вдоль рек Лошицы и Мышки.
Фрунзенский район может похвастаться и еще одним глобальным проектом – парком семейного дерева в Каменной Горке. На месте бывшего пустыря на углу улиц Притыцкого и Неманской благоустраивают зеленую зону. Уже сделан вход в парк, появилась беседка с навесом, балюстрада и скамейки. В оформлении участвуют и сами жители района.
Николай Остапенко, директор Зеленстроя Фрунзенского района:
В парке будут игровые площадки для детей, выступлений уличных музыкантов, а также зоны для активного отдыха и прогулок с пешими и велодорожками. Полностью благоустройство зеленой зоны завершат в 2020 году.
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Новости Беларуси. Градостроительный проект сейчас в стадии общественного обсуждения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он охватывает...
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