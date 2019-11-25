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«16 дней без насилия». Рассказываем про информационно-профилактическую акцию в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске стартовала специальная информационно-профилактическая акция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Более двух недель на крупных столичных предприятиях будет работать мобильная группа психологов. Специалисты проведут конференции, беседы и круглые столы, расскажут о возможной помощи в решении бытовых конфликтов и проблем в семье.
Екатерина Мальцева, директор Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
Всего с начала 2019 года в городском центре зарегистрировано около полутора тысяч обращений, около полутысячи – по фактам бытового насилия. Завершится акция 10 декабря в День прав человека.
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Новости Беларуси. В Минске стартовала специальная информационно-профилактическая акция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Более двух недель...
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