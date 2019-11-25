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В Мозыре семимесячный ребёнок застрял в стуле
Источник материала: Партизан
Спасатели оказали ему помощь.
В адрес МЧС спасателям
По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что ребенок опрокинул на себя кухонный металлический стул, в результате чего его голова застряла между прутьями спинки стула.
Работниками МЧС при помощи ручного гидравлического инструмента голова извлечена из стула.
Состояние ребенка удовлетворительное, в госпитализации не нуждается.
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