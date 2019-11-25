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И сколько ж обещанного ждать? Представитель ЕС - о сроках подписания визового соглашения
Источник материала: Партизан
Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом и соглашение о реадмиссии может быть подписано до конца 2019 года, сообщил журналистам, отвечая на вопрос БелТА, глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель.
По словам Дирка Шубеля, решение о подписании соглашения об упрощении визового режима Совет ЕС одобрил. "Сейчас интенсивно работаем над соглашением о реадмиссии. Конкретную дату подписания этих документов назвать не могу. Надеюсь, это произойдет еще в этом году", - сказал дипломат.
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Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом и соглашение о реадмиссии может быть подписано до конца 2019 года, сообщил журналистам, отвечая...
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