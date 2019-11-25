И сколько ж обещанного ждать? Представитель ЕС - о сроках подписания визового соглашения

По словам Дирка Шубеля, решение о подписании соглашения об упрощении визового режима Совет ЕС одобрил. "Сейчас интенсивно работаем над соглашением о реадмиссии. Конкретную дату подписания этих документов назвать не могу. Надеюсь, это произойдет еще в этом году", - сказал дипломат.



