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В столичном отделении милиции погибла задержанная женщина

26.11.2019 17:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В управлении внутренних дел Первомайского района Минска умерла 56-летняя женщина.

В столичном отделении милиции погибла задержанная женщина
фото носит иллюстративный характер
Эту информацию nn.by подтвердили в Следственном комитете. Следователи говорят, что причина смерти пока неизвестна. 

Однако, по неофициальной информации, женщину задержали 23 ноября за административное правонарушение, и она повесилась.
 
Теги: Минск
 
 
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В РУВД Первомайского района Минска 23 ноября умерла 56-летняя женщина, которую задержали сотрудники милиции.
 
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