ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Углубленная интеграция" и советско-финская война

26.11.2019 17:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

25 ноября 2019 года министр иностранных дел Финляндии, по теме углубленной интеграции России и Беларуси заявил: "каждая страна вправе самостоятельно выбирать своих партнеров, выбирать сектора сотрудничества со своими зарубежными партнерами. Все уважают выбор Беларуси".

Другими словами, было сказано, что Запад совершенно не беспокоит вопрос сохранности суверенитета. И безусловно, это выбор Беларуси, но…


История


Так получилось, что визит министра иностранных дел Пекка Хаависто в Беларусь, совпал с тем, что 80 лет назад в эти же дни произошел Майнильский инцидент, ставший поводом для начала “Зимней войны” (советско-финская) 30 ноября 1939 года. Тогда финны отказались пойти на своего рода “углубленную интеграцию” с СССР. 

Финны, и европейские политики в целом, должны были понимать, что нет никакой объективно прозрачной и демократической процедуры “интеграционного процесса”. Это навязанный, силовой вариант принуждения к интеграции. 

В 1939 году финнов принуждали к территориальным изменениям и даже навязывали военные базы. Тогда, на международной арене Финляндия также осталась одна без политической поддержки, хотя и были добровольцы и техпомощь. 

И как бонус, СССР исключили из Лиги Наций. Однако, в целом, Финляндия оставалась один на один с советским монстром.

Поэтому имея собственный драматический опыт, стоило, по крайней мере, промолчать по поводу “выбора” Беларуси.

Логика


С 1996 года Запад не признает результатов выборов в Беларуси, ни президентских, ни парламентских. Соответственно с точки зрения международного права, беларуская власть нелегитимна. Последняя “кампания” это еще раз доказала. 

Соответственно, решения, которые принимает беларуская власть в вопросе “интеграции” и т.д. никак не являются “выбором народа, выбором Беларуси”. Если только европейские политики тем самым декларируют, что признают полную и неоспоримую законность и легитимность авторитарной власти в Беларуси. 

Однако говорить о том, что “углубленная интеграция” – это выбор Беларуси, означает оскорблять беларуский народ.

Подобные декларации показывают, что Запад не беспокоит судьба нашей страны. Они предпочитают стабильную диктатуру демократии и правам человека, и соответственно, “стабильную углубленную интеграцию” независимости страны.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 ноября 2019 года министр иностранных дел Финляндии, по теме углубленной интеграции России и Беларуси заявил: "каждая страна вправе самостоятельно выбирать своих...
 
Новости дня
Новости разные
 
«После зимы ты его снесешь». Владелец каркасника показал, что стало с его домом через пять лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Пинский Вестник
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика