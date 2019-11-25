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Нарушения бюджетного и земельного законодательства выявлены в Ивановском районе

26.11.2019 18:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Результаты проверки Ивановского райисполкома, его структурных подразделений и организаций района рассмотрены на совместном заседании коллегии Комитета государственного контроля Брестской области и местного райисполкома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт КГК.

Нарушения бюджетного и земельного законодательства выявлены в Ивановском районе

В результате проверки, проведенной совместно с финансовыми органами региона, установлены нарушения при использовании бюджетных средств, а также нарушения законодательства, регулирующего хозяйственные и финансовые отношения, работу с обращениями граждан и юридических лиц.

С нарушением законодательства израсходовано в общей сложности Br846,8 тыс. бюджетных и приравненных к ним средств. Проверка позволила предотвратить незаконное расходование еще Br420,6 тыс. Выявлено неэффективное расходование Br62,2 тыс., сокращены излишне запланированные ассигнования на сумму Br297,7 тыс. К дисциплинарной ответственности привлечены 29 должностных лиц.

Предполагается, что бюджетный процесс должен быть программно-целевым. Однако в районе зачастую выделение средств из бюджета никак не влияло на результаты реализации региональных мероприятий госпрограмм.

Установлены случаи неиспользования и неэффективного использования земель сельхозназначения, самовольного занятия земельных участков, незаконного их выделения для добычи песка и прочие нарушения земельного законодательства, которые свидетельствуют о недостаточном контроле со стороны Ивановского райисполкома.

При преобразовании в хозяйственные общества сельскохозяйственными производственными кооперативами не обеспечена полнота формирования уставного фонда. Поэтому теперь доля Ивановского района в уставных фондах местных хозобществ подлежит увеличению на Br3,2 млн.

Критике подверглись подходы к вовлечению в хозоборот неиспользуемых объектов, рекультивации земель на месте снесенных объектов сельхозназначения.

Коллегия КГК дала принципиальную оценку должностным лицам, по вине которых допущены нарушения законодательства. Выработаны конкретные предложения для исправления нарушений и недостатков, устранения негативных факторов.

 
 
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