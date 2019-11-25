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В Бресте подозрительно большая концентрация сотрудников ГАИ на "метр квадратный". Что происходит?
26.11.2019 18:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Никаких объективных причин для беспокойства, наверное, нет, просто очередная акция, может быть, по выявлению водителей-нарушителей.
Хотя участники дорожного движения удивлены - как-то действительно многовато...
Конечно, фотографии не отражают всего того сосредоточения сил правопорядка, однако, будьте внимательны.
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