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В Бресте подозрительно большая концентрация сотрудников ГАИ на "метр квадратный". Что происходит?

26.11.2019 18:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Никаких объективных причин для беспокойства, наверное, нет, просто очередная акция, может быть, по выявлению водителей-нарушителей.

В Бресте подозрительно большая концентрация сотрудников ГАИ на "метр квадратный". Что происходит?

Хотя участники дорожного движения удивлены - как-то действительно многовато...

В Бресте подозрительно большая концентрация сотрудников ГАИ на "метр квадратный". Что происходит?
 В Бресте подозрительно большая концентрация сотрудников ГАИ на "метр квадратный". Что происходит?

Конечно, фотографии не отражают всего того сосредоточения сил правопорядка, однако, будьте внимательны.

В Бресте подозрительно большая концентрация сотрудников ГАИ на "метр квадратный". Что происходит?

В Бресте подозрительно большая концентрация сотрудников ГАИ на "метр квадратный". Что происходит?

 
 
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  Никаких объективных причин для беспокойства, наверное, нет, просто очередная акция, может быть, по выявлению водителей-нарушителей. Хотя участники дорожного...
 
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