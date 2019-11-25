Почему нельзя соглашаться на работу по расклейке объявлений по столбам

Источник материала: Виртуальный Брест

Недавно в соцсетях появилось видео, на котором мужчина убеждает девушку прекратить расклейку объявлений по столбам в Бресте. Девушка эмоционально уверяла, будто ей сказали, что всё это законно и можно делать. Впрочем, судя по всему прекратила свою деятельность. Поэтому видео не показываем и не будем "светить" здесь её личность.





Однако, любопытный факт - в соцсетях общество осудило не эту девушку, которая явно занималась незаконной предпринимательской деятельностью да ещё запрещённым способом, к тому же банально загрязняла наш город, а мужчину, который эмоционально сделал замечание. Мол, "набросился", "за что", "чего лезешь не в своё дело" и т.д. И таких защитников было не один, не два - а практически все, более 40 человек оставили свои негативные комментарии в поддержку девушки!





Мы решили разобраться в вопросе и поведать своим читателям, кто тут прав, а кто может лишиться своих базовых. Итак, давайте представим - вы небогатый студент, который всеми силами старается найти подработку, а тут вдруг в соцсетях предложение заняться расклейкой объявлений на столбах и подъездах. И если второе ещё более-менее не вызывает вопросов, то первое - совсем беда, как говорится.

Отчёт такой работник делает, приложив альбом с фотографиями выполненной работы - всех мест, где только было размещено (читай - приклеено) объявление. Перед началом выдаётся инструкция, как это должно происходить. По итогу работа оплачивается (впрочем, не факт), но всегда это тот или иной "удалённый" способ - на карту, на телефон, электронными деньгами. Так делают специально, чтобы работник не мог найти "концов", если его будут спрашивать о своём работодателе. В случае чего всегда можно сказать - это не мы, он сам пошёл, никто его не просил.





Уже один только этот факт должен, по идее, насторожить желающих заработать. Отсутствие реальных физических контактов (хотя бы по телефону) - плохая идея. Не будем поднимать вопрос о законности подобного способа заработка и выплаты налогов с полученного дохода, как-никак, у нас ведь теоретический случай, и наш подопечный - действительно бедный и не разбирающийся в вопросах бизнеса студент.





Самое "жёсткое" - это то, что распространитель попадает на огромный штраф. Согласно ст.21.14 «Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях расклейка рекламных материалов в не предназначенных для этого местах влечет наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до ста базовых величин.

Таким образом, наш студент может рассчитывать в лучшем случае на пару базовых, если очистит за собой те места, где были размещены объявления, или 25 в случае, если попадётся не в первый раз. Всё будет зависеть от чувства раскаяния и желания устранить нанесённый вред.





Но и это ещё не всё. Обратите внимание, что сейчас активно идёт расклейка объявлений по найму на работу в Россию. Именно такие красуются в микрорайонах Бреста в последнее время. На объявлениях нет УНП (должно быть по закону о рекламе). Мы позвонили по номерам, указанным там, и выяснили, что подбор персонала осуществляет некая фирма "Арсенал" из С.Петербурга (есть такая, заверил нас интернет), а вот номер телефона принадлежит какому-то колл-центру в Витебске. По крайней мере, в Беларуси у них нет компании, либо нам её не стали называть (что странно, зачем скрывать, если всё законно?). Разрешение на трудоустройство у них имеется (со слов девушки по телефону), но только в России. В Бресте они только-только начали размещать свою рекламу. Значит - буду ещё у нас на столбах объявления.

Мы, кстати, специально не "затираем" номера телефонов в фотографиях, так как это не иллюстрация, а реально размещённые объявления в Бресте. Если вы ищете работу и захотите позвонить в эту компанию - учтите, что это может плохо закончиться. Но надеемся, вы будете благоразумны.





Почему сейчас так активизировались расклейщики?

Просто с 1 октября 2019 года отменили лицензирование в МВД подобно вида деятельность, вот и пошла реклама везде, где только можно и где нельзя. Это же Россия, там иные понятия в смысле- можно-нельзя. То, что для них допустимо, в Беларуси не всегда. Сейчас, кстати, камер в разных дворах достаточно, чтобы проследить и вычислить распространителя. Да и граждане легко могут сообщить куда следует, и будут правы.

Как бороться?

Снимать незаконную рекламу умеют дворники на своей зоне ответственности, активисты БРСМ и просто общественники не раз и не два выходят на улицы, чтобы очистить город от этой мути, да и граждане должны прилагать усилия, чтобы не допускать подобного явления.





Сообщать в милицию, фиксировать противоправные действия на фото или видео, предупреждать расклейщиков об ответственности. Родителям будет нелишним интересоваться, каким способом их дети пытаются заработать и следить, чтобы это было законно.

Где можно размещать подобную рекламу?

Только на установленных местах - это специальные доски объявлений у подъездов, например. А вообще солидные фирмы не позволяют себе рекламироваться таким безобразным образом. Также стоит обратить внимание на наличии всех необходимых данных на подобной рекламе, хотя бы УНП должно быть указано обязательно, а по всем правилам - ещё и название компании. Естественно, не стоит браться за такое, если вы не представляете чётко кто ваш работодатель. А уж если вы соискатель - подумайте, стоит ли связываться с компанией, которая не может найти средств на солидную рекламу. Может, это фирма-однодневка, которая завтра исчезнет?





Хотите конкретные примеры, когда за расклейку наказывали? Вот последний случай - 10 базовых , мелочь конечно, однако...