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Почему нельзя соглашаться на работу по расклейке объявлений по столбам

26.11.2019 18:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Недавно в соцсетях появилось видео, на котором мужчина убеждает девушку прекратить расклейку объявлений по столбам в Бресте. Девушка эмоционально уверяла, будто ей сказали, что всё это законно и можно делать. Впрочем, судя по всему прекратила свою деятельность. Поэтому видео не показываем и не будем "светить" здесь её личность.

Почему нельзя соглашаться на работу по расклейке объявлений по столбам

Однако, любопытный факт - в соцсетях общество осудило не эту девушку, которая явно занималась незаконной предпринимательской деятельностью да ещё запрещённым способом, к тому же банально загрязняла наш город, а мужчину, который эмоционально сделал замечание. Мол, "набросился", "за что", "чего лезешь не в своё дело" и т.д. И таких защитников было не один, не два - а практически все, более 40 человек оставили свои негативные комментарии в поддержку девушки!

Почему нельзя соглашаться на работу по расклейке объявлений по столбам

Мы решили разобраться в вопросе и поведать своим читателям, кто тут прав, а кто может лишиться своих базовых. Итак, давайте представим - вы небогатый студент, который всеми силами старается найти подработку, а тут вдруг в соцсетях предложение заняться расклейкой объявлений на столбах и подъездах. И если второе ещё более-менее не вызывает вопросов, то первое - совсем беда, как говорится.

Отчёт такой работник делает, приложив альбом с фотографиями выполненной работы - всех мест, где только было размещено (читай - приклеено) объявление. Перед началом выдаётся инструкция, как это должно происходить. По итогу работа оплачивается (впрочем, не факт), но всегда это тот или иной "удалённый" способ - на карту, на телефон, электронными деньгами. Так делают специально, чтобы работник не мог найти "концов", если его будут спрашивать о своём работодателе. В случае чего всегда можно сказать - это не мы, он сам пошёл, никто его не просил.

Почему нельзя соглашаться на работу по расклейке объявлений по столбам

Уже один только этот факт должен, по идее, насторожить желающих заработать. Отсутствие реальных физических контактов (хотя бы по телефону) - плохая идея. Не будем поднимать вопрос о законности подобного способа заработка и выплаты налогов с полученного дохода, как-никак, у нас ведь теоретический случай, и наш подопечный - действительно бедный и не разбирающийся в вопросах бизнеса студент.

Почему нельзя соглашаться на работу по расклейке объявлений по столбам

Самое "жёсткое" - это то, что распространитель попадает на огромный штраф. Согласно ст.21.14 «Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях расклейка рекламных материалов в не предназначенных для этого местах влечет наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до ста базовых величин.

Таким образом, наш студент может рассчитывать в лучшем случае на пару базовых, если очистит за собой те места, где были размещены объявления, или 25 в случае, если попадётся не в первый раз. Всё будет зависеть от чувства раскаяния и желания устранить нанесённый вред.

Почему нельзя соглашаться на работу по расклейке объявлений по столбам

Но и это ещё не всё. Обратите внимание, что сейчас активно идёт расклейка объявлений по найму на работу в Россию. Именно такие красуются в микрорайонах Бреста в последнее время. На объявлениях нет УНП (должно быть по закону о рекламе). Мы позвонили по номерам, указанным там, и выяснили, что подбор персонала осуществляет некая фирма "Арсенал" из С.Петербурга (есть такая, заверил нас интернет), а вот номер телефона принадлежит какому-то колл-центру в Витебске. По крайней мере, в Беларуси у них нет компании, либо нам её не стали называть (что странно, зачем скрывать, если всё законно?). Разрешение на трудоустройство у них имеется (со слов девушки по телефону), но только в России. В Бресте они только-только начали размещать свою рекламу. Значит - буду ещё у нас на столбах объявления.

Мы, кстати, специально не "затираем" номера телефонов в фотографиях, так как это не иллюстрация, а реально размещённые объявления в Бресте. Если вы ищете работу и захотите позвонить в эту компанию - учтите, что это может плохо закончиться. Но надеемся, вы будете благоразумны.

Почему нельзя соглашаться на работу по расклейке объявлений по столбам

Почему сейчас так активизировались расклейщики?

Просто с 1 октября 2019 года отменили лицензирование в МВД подобно вида деятельность, вот и пошла реклама везде, где только можно и где нельзя. Это же Россия, там иные понятия в смысле- можно-нельзя. То, что для них допустимо, в Беларуси не всегда. Сейчас, кстати, камер в разных дворах достаточно, чтобы проследить и вычислить распространителя. Да и граждане легко могут сообщить куда следует, и будут правы.

Как бороться?

Снимать незаконную рекламу умеют дворники на своей зоне ответственности, активисты БРСМ и просто общественники не раз и не два выходят на улицы, чтобы очистить город от этой мути, да и граждане должны прилагать усилия, чтобы не допускать подобного явления.

Почему нельзя соглашаться на работу по расклейке объявлений по столбам

Сообщать в милицию, фиксировать противоправные действия на фото или видео, предупреждать расклейщиков об ответственности. Родителям будет нелишним интересоваться, каким способом их дети пытаются заработать и следить, чтобы это было законно.

Где можно размещать подобную рекламу?

Только на установленных местах - это специальные доски объявлений у подъездов, например. А вообще солидные фирмы не позволяют себе рекламироваться таким безобразным образом. Также стоит обратить внимание на наличии всех необходимых данных на подобной рекламе, хотя бы УНП должно быть указано обязательно, а по всем правилам - ещё и название компании. Естественно, не стоит браться за такое, если вы не представляете чётко кто ваш работодатель. А уж если вы соискатель - подумайте, стоит ли связываться с компанией, которая не может найти средств на солидную рекламу. Может, это фирма-однодневка, которая завтра исчезнет?

Почему нельзя соглашаться на работу по расклейке объявлений по столбам

Хотите конкретные примеры, когда за расклейку наказывали? Вот последний случай - 10 базовых, мелочь конечно, однако...

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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