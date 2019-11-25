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В Ленинском районе г. Бреста стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
26.11.2019 18:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Администрация Ленинского района г. Бреста, Ленинский РК ОО «БРСМ», сайт Виртуальный Брест с 10 декабря 2019 года по 19 января 2020 года проводят конкурс на лучшее новогоднее оформление Ленинского района.
Условия проведения:
Фотоматериалы в виде коллажа или одной фотографии присылаются на электронный адрес отдела идеологической работы и по делам молодежи администрации Ленинского района ideologbrest@tut.by до 31 декабря 2019 года. Победители смотра-конкурса определяются по количеству набранных голосов в ходе интернет-голосования на сайте «Виртуальный Брест».
Подведение итогов - после 19 января 2019 года.
Номинации конкурса:
- Лучшее новогоднее оформление учреждения дошкольного, специального образования.
- Лучшее новогоднее оформление учреждения общего среднего образования и других учреждений образования.
- Лучшее новогоднее оформление учреждения бюджетной сферы (кроме учреждений образования).
- Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия и прилегающей территории.
- Лучшее новогоднее оформление предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
- Лучшее новогоднее оформление предприятий сферы услуг, банков, транспорта.
- Лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания.
- Лучшее новогоднее оформление частного подворья.
- Лучшее новогоднее оформление домов многоэтажного жилищного фонда.
Награждение:
Победители награждаются Дипломами за 1, 2, 3 место в каждой номинации и ценными призами.
Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.
Номера телефонов для справок: 21-05-40; 21-84-46; 21-29-51.
Создадим праздничное настроение вместе!
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Администрация Ленинского района г. Бреста, Ленинский РК ОО «БРСМ», сайт Виртуальный Брест с 10 декабря 2019 года по 19 января 2020 года проводят конкурс на лучшее...
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