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В Ленинском районе г. Бреста стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление

26.11.2019 18:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Администрация Ленинского района г. Бреста, Ленинский РК ОО «БРСМ», сайт Виртуальный Брест с 10 декабря 2019 года по 19 января 2020 года проводят конкурс на лучшее новогоднее оформление Ленинского района.

В Ленинском районе г. Бреста стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление

Условия проведения:

Фотоматериалы в виде коллажа или одной фотографии присылаются на электронный адрес отдела идеологической работы и по делам молодежи администрации Ленинского района ideologbrest@tut.by до 31 декабря 2019 года. Победители смотра-конкурса определяются по количеству набранных голосов в ходе интернет-голосования на сайте «Виртуальный Брест».

Подведение итогов - после 19 января 2019 года.

Номинации конкурса:

- Лучшее новогоднее оформление учреждения дошкольного, специального образования.

- Лучшее новогоднее оформление учреждения общего среднего образования и других учреждений образования.

- Лучшее новогоднее оформление учреждения бюджетной сферы (кроме учреждений образования).

- Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия и прилегающей территории.

- Лучшее новогоднее оформление предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

- Лучшее новогоднее оформление предприятий сферы услуг, банков, транспорта.

- Лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания.

- Лучшее новогоднее оформление частного подворья.

- Лучшее новогоднее оформление домов многоэтажного жилищного фонда.

Награждение:

Победители награждаются Дипломами за 1, 2, 3 место в каждой номинации и ценными призами.

Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.

Номера телефонов для справок: 21-05-40; 21-84-46; 21-29-51.

Создадим праздничное настроение вместе!

 
Теги: Брест
 
 
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  Администрация Ленинского района г. Бреста, Ленинский РК ОО «БРСМ», сайт Виртуальный Брест с 10 декабря 2019 года по 19 января 2020 года проводят конкурс на лучшее...
 
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