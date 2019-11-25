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Объявлен состав сборной Беларуси на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

26.11.2019 18:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Объявлен состав сборной Беларуси на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам
Национальный олимпийский комитет

Тренерский штаб сборной Беларуси по лыжным гонкам определил состав команды на первый этап Кубка мира. Он пройдет с 29 ноября по 1 декабря в финской Руке.

Объявлен состав сборной Беларуси на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам Объявлен состав сборной Беларуси на первый этап Кубка мира по биатлону

В состав женской сборной вошли Анастасия Кириллова и Полина Сероносова. В мужской команде Беларусь представят Александр Воронов и Михаил Семенов.

На этапе Кубка мира в Руке женщины разыграют награды в спринте, гонке на 10 км классическим стилем и преследовании на 10 км свободным стилем. Мужчинам также предстоит спринт, старты на 15 км классическим стилем и гонка преследования на 15 км свободным стилем.

 
 
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