Объявлен состав сборной Беларуси на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

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Тренерский штаб сборной Беларуси по лыжным гонкам определил состав команды на первый этап Кубка мира. Он пройдет с 29 ноября по 1 декабря в финской Руке.

В состав женской сборной вошли Анастасия Кириллова и Полина Сероносова. В мужской команде Беларусь представят Александр Воронов и Михаил Семенов.

На этапе Кубка мира в Руке женщины разыграют награды в спринте, гонке на 10 км классическим стилем и преследовании на 10 км свободным стилем. Мужчинам также предстоит спринт, старты на 15 км классическим стилем и гонка преследования на 15 км свободным стилем.