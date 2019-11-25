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Уснул за рулем: на Р28 столкнулись маршрутка и легковушка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Девять человек пострадали в ДТП на автодороге Минск–Молодечно–Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Авария произошла утром 26 ноября. Водитель Renault уснул за рулем, выехал на встречную полосу Р28 и врезался в микроавтобус Mercedes с пятнадцатью пассажирами. Семеро обратились в больницу за медицинской помощью, два человека получили тяжелые телесные повреждения. Все обстоятельства выясняются.
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Новости Беларуси. Девять человек пострадали в ДТП на автодороге Минск–Молодечно–Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария произошла утром 26 ноября....
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