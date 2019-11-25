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Детскую поликлинику и три жилых дома построят в Жодино в 2020 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Учреждение здравоохранения расположится на пересечении улицы Скорины и проспекта Ленина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Оно позволит значительно разгрузить центральную городскую, за которой теперь закреплено почти 70 тысяч человек. Работы по строительству начались, заложен фундамент.
Владимир Зорич, директор управления капитального строительства Жодино:
Также в восьмом микрорайоне появится школа, рассчитанная более чем на тысячу учеников. Планируется, что строительство заведения начнется в 2020 году.
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Новости Беларуси. Учреждение здравоохранения расположится на пересечении улицы Скорины и проспекта Ленина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Оно позволит...
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