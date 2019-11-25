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Фруктовый сад высадили воспитанники Червенского психоневрологического дома-интерната

26.11.2019 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Фруктовый сад появился на территории Червенского психоневрологического дома-интерната, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Фруктовый сад высадили воспитанники Червенского психоневрологического дома-интерната

Он занял площадь около 1,5 гектаров. Воспитанники высадили более 1300 саженцев яблонь, груш и слив. Для них это своеобразная терапия: таким образом они учатся трудолюбию и ответственности. С будущего урожая планируют делать соки и сухофрукты.

Фруктовый сад высадили воспитанники Червенского психоневрологического дома-интерната

Владимир Семижон, директор Червенского психоневрологического дома-интерната:
Они выполняют работы в огороде. Они выращивают цветы. Они с удовольствием выполняют работы по уборке помещений. Ну и, конечно, у нас плодовый сад есть. За ним они тоже с удовольствием ухаживают. Съесть яблок, которые выросли в саду, за которым они наблюдают – это тоже хорошее подспорье для из состояния.

Фруктовый сад высадили воспитанники Червенского психоневрологического дома-интерната

Создание сада – это реализация гуманитарного проекта совместно с Министерством иностранных дел Польши. Кроме саженцев общежитиям предоставили химикаты, удобрения и садовый инвентарь.

Люди в материале: Владимир Семижон
 
 
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Новости Беларуси. Фруктовый сад появился на территории Червенского психоневрологического дома-интерната, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он занял...
 
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