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Фруктовый сад высадили воспитанники Червенского психоневрологического дома-интерната
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фруктовый сад появился на территории Червенского психоневрологического дома-интерната, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он занял площадь около 1,5 гектаров. Воспитанники высадили более 1300 саженцев яблонь, груш и слив. Для них это своеобразная терапия: таким образом они учатся трудолюбию и ответственности. С будущего урожая планируют делать соки и сухофрукты.
Владимир Семижон, директор Червенского психоневрологического дома-интерната:
Создание сада – это реализация гуманитарного проекта совместно с Министерством иностранных дел Польши. Кроме саженцев общежитиям предоставили химикаты, удобрения и садовый инвентарь.
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Новости Беларуси. Фруктовый сад появился на территории Червенского психоневрологического дома-интерната, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он занял...
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