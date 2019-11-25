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Новости экономики за 26.11.2019

26.11.2019 18:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какой новый способ доставки топлива тестируют белорусские нефтяники, кто получает самые большие зарплаты, и почему почтовая связь исключена из сферы естественных монополий. Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почта и и фиксированная телефонная связь исключаются из сферы естественных монополий

Белорусские нефтяники тестируют доставку автомобильного топлива по водному пути

КОТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДЯТ НА МЕСТНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА

Беларусь продолжает планомерно переходить на более дешевые и доступные энергоресурсы. В рамках государственной программы «Энергосбережение» в 2019 году введены в эксплуатацию шесть котельных, работающих на местных видах топлива. Строительство продолжается, и уже в декабре начнут работать еще 18 подобных объектов, использующих в основном древесную щепу.

Новости экономики за 26.11.2019

Таким образом можно говорить, что и в этом году будет сэкономлено не менее 1 миллиона тонн условного топлива, что полностью соответствует графику выполнения задачи, поставленной на пятилетку.

Средняя зарплата по Беларуси составляет 1123,4 рубля без вычета налогов

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Какой новый способ доставки топлива тестируют белорусские нефтяники, кто получает самые большие зарплаты, и почему почтовая связь исключена из...
 
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