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Средняя зарплата по Беларуси составляет 1123,4 рубля без вычета налогов

26.11.2019 18:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. IT, авиаперевозки и финансовые услуги составили первую тройку отраслей с самыми высокими зарплатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На противоположном полюсе расположились соцработники, работники культуры и парикмахеры. В целом по стране средняя зарплата до вычета подоходного налога сейчас составляет 1123 рубля и 40 копеек.

По понятным причинам самый высокий уровень доходов в столице. Больше 1000 в среднем зарабатывают в Минской и Гродненской областях. Замыкает рейтинг Могилевская область, там начисленная зарплата составила 937 рублей.

Больше новостей экономики за 26 ноября здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. IT, авиаперевозки и финансовые услуги составили первую тройку отраслей с самыми высокими зарплатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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