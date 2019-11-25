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По совести: руководитель Кореличского райисполкома уволился после задержания пьяным за рулем

26.11.2019 18:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Временно исполняет обязанности председателя его первый заместитель, рассказали «Белсату» в Кореличском райисполкоме.

Руководитель Кореличского райисполкома Виктор Шейбак уволился с должности по собственному желанию. 
«Временно председателем райисполкома является Анатолий Коршун, первый заместитель председателя. Другой информации нет и не озвучим, больше ничем не поможем», – сказали «Белсату» в Кореличского райисполкома.

Анатолий Коршун является первым заместителем председателя райисполкома и одновременно отвечает за сельское хозяйство.

Информации о председателе Кореличского райисполкома на странице учреждения нет с 22 ноября. Именно в этот день ряд СМИ, в том числе и «Белсат» сообщили о задержании Виктора Шейбака за рулем в нетрезвом состоянии.

После появления этой информации корреспонденты «Белсата» не смогли найти на рабочем месте Виктора Шейбака. В райисполкоме утверждали, что его нет на месте, поскольку он на объектах, или просто нет на месте. Причину отсутствия чиновника в райисполкоме объяснять отказались.

Известно, что Виктора Шейбака задержали 16 ноября. Источники «Белсата» утверждают, что после задержания медицинская экспертиза показала степень опьянения 1,6 промилле.


Виктор Шейбак последние 12 лет возглавлял Кореличский районный исполнительный комитет.

Подобная история, но с другим финалом, имела место и с председателем Слонимского райисполкома. Блогер «NEXTA» еще в августе этого года сообщил, что Геннадия Хомича и его жену задерживали за рулем в нетрезвом состоянии. Чиновник обвинил блогера в клевете и подал в суд с требованием компенсации «морального ущерба». 12 ноября суд признал информацию о задержании Хомича несоответствующей действительности и принял решение взыскать с блогера NEXTA 3 тысячи рублей в качестве моральной компенсации.
 
 
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Временно исполняет обязанности председателя его первый заместитель, рассказали «Белсату» в Кореличском райисполкоме.
 
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