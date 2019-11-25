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"Белпочта" временно приостановила прием писем и посылок в Финляндию
Источник материала: Партизан
Белпочта" временно приостановила прием международных почтовых отправлений адресатам Финляндии,
"В связи с забастовкой в Финляндии по 8 декабря наложено эмбарго на всю входящую и исходящую почту (посылки, отправления EMS и письменная корреспонденция)", - пояснили в "Белпочте".
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Белпочта" временно приостановила прием международных почтовых отправлений адресатам Финляндии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
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