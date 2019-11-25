В Минске в нынешнем зимнем сезоне планируют залить 48 открытых катков

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Минск готовится к спортивному зимнему сезону. В частности, ведется подготовительная работа по заливке открытых катков и хоккейных коробок.

Как сообщил замначальника главного управления спорта и туризма – начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма Мингорисполкома Василий КАСАЧ, в этом году, как и в прошлом, в городе будут 24 открытых катка и 24 хоккейные коробки. Их подготовят, как только установится устойчивая морозная погода.

По словам специалиста, катки будут в каждом районе столицы. Кроме того, во всех районах Минска будут обустроены горки для катания на тюбинге.