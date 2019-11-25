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«Мистеру Моффетту хвастался мозолями». Рассказываем про мальчика, которого похвалил барабанщик Майкла Джексона
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Репортаж из Березовки, где четырехлетний Илья Барило покорил своим талантом барабанщика Майкла Джексона Джонатана Моффетта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом удивительном случае на днях рассказывал наш телеканал. И вот семья мальчика только что вернулась из Москвы, где Илья участвовал в съемках передачи «Лучше всех». Нашему корреспонденту Галине Буро удалось узнать впечатления.
Видеоколлаж с Джонатаном Моффеттом в интернете разместила мама Ильи. Ролик моментально стал вирусным, собрал сотни лайков и комментариев. А потом случилось и вовсе невероятное.
Анна Барило, мама:
Мы сделали такую видеоконференцию в скайпе, там была Ильюшина тетя, она англичанка, ну, то есть учитель английского языка.
Андрей Барило, папа:
Джонатан Моффетт пообещал поддерживать Илью и следить за его успехами. Ведь музыкант был поражен, насколько точно мальчику удалось скопировать его легендарный стиль игры. Илья педантичен даже к деталям: садится за инструмент исключительно в жилетке как у «дяди барабана» (так он называет Моффетта).
Анна Барило:
Тяга к ударным проснулась неожиданно. Родители любят включать музыку, в том числе концертные записи Майкла Джексона с Джонатаном Моффеттом.
Галина Буро, корреспондент:
Случилось это четыре месяца назад, с тех пор Илья выбивает ритм и дома, и в садике любыми предметами. В кого такой слух родители не сомневаются – в деда, заслуженного музыканта. Он уже много лет работает в местном ВИА «Шкляры».
Андрей Барило, дедушка:
Илья Барило:
Родители подчеркивают: никто не учил мальчика играть на барабанах, это дар природы. Недавно семья вернулась из Москвы, куда юного таланта пригласили на передачу «Лучше всех» с Максимом Галкиным. Теперь ждут выхода программы в эфир. А что будет дальше не загадывают. Ведь Илье всего четыре года, у него еще вся жизнь впереди.
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«Мистеру Моффетту хвастался мозолями». Рассказываем про мальчика, которого похвалил барабанщик Майкла Джексона
Новости Беларуси. Репортаж из Березовки, где четырехлетний Илья Барило покорил своим талантом барабанщика Майкла Джексона Джонатана Моффетта, сообщили в...
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