Джонни Депп умирает? СМИ заявили, что ему осталось жить меньше месяца

56-летний Джонни Депп никогда не отличался образцово-показательным поведением. Однако в последнее время, как заметили близкие к нему люди, он стал терять над собой контроль. По мнению инсайдеров, причиной стал алкоголь, точнее, огромное его количество.













ru.oxu.az Как сообщало Globe, звезда "Пиратов Карибского моря" даже на красные дорожки стал выходить изрядно подшофе, еле стоя на ногах. Охранники актера теперь должны следить не только за опасностью со стороны, но и за самим актером, который в неадекватном состоянии может прилюдно упасть или не дойти до номера в отеле, пишет





Недавно актер расстался с 24-летней петербургской танцовщицей Полиной Глен. Девушка призналась, что причиной стали затянувшиеся судебные тяжбы Деппа с экс-супругой Эмбер Херд. Херд обвинила Деппа в рукоприкладстве и алкоголизме и пригрозилась опубликовать документы, подтверждающие эти факты. Иски бывшей жены сильно подмочили репутацию "Джека Воробья". Однако СМИ стали подозревать, что истинной причиной расставания Деппа и Глен стал именно алкоголизм и связанная с ним агрессия со стороны немолодого актера.





В СМИ уже заговорили о том, что Джонни осталось жить не так уж много - судя по тому, как часто он "ныряет в бутылку". Делаются предположения, что звезда не протянет даже до Рождества в этом году - а до него, между тем, осталось чуть больше месяца.



