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Упс! Минскводоканал планирует изменить нормы потребления воды

26.11.2019 19:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме поддержал сегодня на заседании предложение Минсководоканала об изменении норм потребления воды, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

По словам начальника Центра по расчету с потребителями «Водосбыт» Минскводоканала Василия Ананича, в настоящее время в городе действуют старые нормы потребления воды, которые были установлены еще в 2003 г. Они не отвечают точности и полноте учета расхода воды. Поэтому назрела необходимость изменения норм. Для оказания жилищно-коммунальных услуг и технического обслуживания в жилом фонде действующий норматив 12 л на 1 кв. м предлагается снизить в 4 раза — до 3 л на 1 кв.м.

— Для субъектов хозяйствования годовые начисления за воду будут уменьшены примерно на 620 тыс. рублей, — добавил он.

Минскводоканал также пересмотрит нормативы потребления воды для населения и абонентов, у которых не установлены счетчики, на ведение личного хозяйства.
 
Теги: Минск
 
 
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Совет по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме поддержал сегодня на заседании предложение Минсководоканала об изменении норм потребления...
 
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