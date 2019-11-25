Лукашенко: Беларусь заинтересована в экономическом сотрудничестве с ЕС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь заинтересована в экономическом сотрудничестве с ЕС. Об этом президент республики Александр Лукашенко говорил на встрече с новыми главами внешнеполитических ведомств Швеции и Финляндии, сообщает «МИР 24».

«Для нас вы являетесь в определенном смысле образцом хозяйствования. Мы очень похожи на ваши страны. У нас схожая экономика и, самое главное, трудолюбивые, крепкие люди. Наши страны не имеют огромных материальных ресурсов: что имеем, то имеем. Но стараемся жить за счет труда своих рук, ума своих людей. И откровенно говоря, у нас многое получается. У вас больше, у нас, может, пока чуть-чуть меньше. Но я надеюсь, что вы нам подскажете, в каком направлении двигаться, прежде всего, в экономике», – сказал Лукашенко.

Президент пригласил европейских партнеров к реализации в Беларуси проектов в области транспорта, логистики переработки отходов и развития альтернативных источников энергии.

Александр Лукашенко отметил символичность визита европейских министров в Минск. Встреча проходит после окончания парламентских выборов в стране.