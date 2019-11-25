Спасенного отважной женщиной из лесного пожара коалу пришлось усыпить

Источник материала: Tut.by

Коалу, которого австралийка вынесла из огня, пришлось усыпить. Об этом сообщает Koala Hospital Port Macquarie.

Видео того, как отважная женщина выносит из огня коалу, облетело многие СМИ. Животное доставили в госпиталь для коал, где медвежонок получил имя Элленборо Льюис — в честь внука своей спасительницы.



Фото: twitter/lizziepearl

Ветеринары сообщили, что зверек довольно сильно пострадал от огня — у него были обожжены лапы. Несмотря на лечение, улучшений не наступало, потому спустя несколько дней было принято решение усыпить животное.

«Сегодня мы приняли решение усыпить Элленборо Льюиса», — сообщили в госпитале. Специалисты пояснили, что состояние ран ухудшилось, и продлевать медвежонку жизнь значило бы продлевать его страдания.

Как сообщает Forbes , в Австралии в лесных пожарах погибло более 1 тысячи коал, а 80% среды их обитания было уничтожено.