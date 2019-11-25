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Спасенного отважной женщиной из лесного пожара коалу пришлось усыпить
Источник материала: Tut.by
Коалу, которого австралийка вынесла из огня, пришлось усыпить. Об этом сообщает Koala Hospital Port Macquarie.
Ветеринары сообщили, что зверек довольно сильно пострадал от огня — у него были обожжены лапы. Несмотря на лечение, улучшений не наступало, потому спустя несколько дней было принято решение усыпить животное.
«Сегодня мы приняли решение усыпить Элленборо Льюиса», —
Как сообщает
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В Австралии в лесных пожарах погибло более 1 тысячи коал, а 80% среды их обитания было уничтожено.
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