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В WADA прояснили будущее сборной России на Евро-2020

26.11.2019 19:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что сборная России не будет отстранена от участия в чемпионате Европы по футболу 2020 года. Его слова приводит AFP.

Фото: Christinne Muschi / Reuters

«Чемпионат Европы не входит в категорию крупных международных соревнований. Это не чемпионат мира, и на него не распространяются рекомендации комитета по соответствию WADA», — заявил собеседник агентства. Отмечается, что Санкт-Петербург примет матчи турнира, как и запланировано.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования. Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал поддержать санкции в отношении России.

19 ноября британский таблоид Daily Mail сообщил, что России могут запретить проведение домашних матчей Евро-2020 из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории. О том, что данные из нее были подменены, стало известно в сентябре, пишет lenta.ru

Чемпионат Европы пройдет летом 2020 года в 12 городах Европы. Сборная России уже квалифицировалась на турнир. Три матча группового этапа и одна четвертьфинальная встреча должны пройти в Санкт-Петербурге.
 
 
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Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что сборная России не будет отстранена от участия в чемпионате Европы по футболу 2020 года. Его...
 
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