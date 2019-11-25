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В Миорах возводят металлозавод, аналогов которому нет на всём постсоветском пространстве

26.11.2019 19:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 30 его зданий и сооружений раскинулись на 25 гектарах и представляют внушительное зрелище.



На всем постсоветском пространстве нет аналога возводимому в Миорах заводу по производству металлического листа и белой жести.

Листопрокатный цех вытянулся в длину на 432 м, поднялся вверх на 20 м и опустился под землю на 10 м при ширине 137 м. На этой площади идет монтаж высокоточного оборудования, на других заканчиваются строительные работы.

– Объект повышенной сложности, а значит, и ответственности, – сказал начальник Полоцкого зонального отдела инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Витебской области Игорь Петров. – Здесь были применены уникальные технологии возведения здания, в том числе устройства полов и кровли, которые в Беларуси еще широко не используются. Здесь нет мелочей, все должно быть выполнено качественно. А это, несмотря на профессионализм подрядных организаций, требует повышенного контроля за их работой со стороны нашей службы. Сегодняшний визит на объект – плановый.

В этот день на стройплощадке работало, по словам одного из руководителей «ММПЗ-групп», 550 строителей и 70 единиц техники. Первое, на чем акцентировал внимание Игорь Петров, была культура производства. По ней можно сразу судить, насколько серьезная организация выполняет работу. Сказать, чтобы все шло абсолютно гладко, нельзя. Нарушения выявляли, но и устранялись они быстро. В редких случаях применялись административные санкции.

Не потребовались они и на этот раз. После осмотра качества работ на подсобных производствах состоялось совещание, на котором были обсуждены вопросы подготовки исполнительной документации и ускорения благоустройства территории.

Фото из архива "ВВ".
 
 
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Около 30 его зданий и сооружений раскинулись на 25 гектарах и представляют внушительное зрелище.
 
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