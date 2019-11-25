В сфере особого внимания: безопасность в школах еще раз проверяют в регионе, как и повсеместно в стране

Источник материала: Вороновская газета





– Такую задачу поставил Президент, – подчеркнул председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на оперативном совещании в облисполкоме. – Необходимо провести обследование всех зданий и территорий учреждений среднего образования на предмет безопасного функционирования. Это нужно сделать для предотвращения возможных происшествий, обеспечения безопасности учащихся. Соответствующее поручение дано премьер-министром.

На Гродненщине мониторингу подлежит 331 среднее учреждение образования. Ведут его специалисты Комитета государственного контроля, а также МЧС, ЦГиЭ, служб энергонадзора, стройнадзора, ЖКХ. В каждом районе созданы соответствующие комиссии, которые возглавили заместители председателей райисполкомов. Областная комиссия выборочно контролирует их работу на предмет объективности и качества мониторингов.

Одновременно работают горячие линии в КГК по Гродненской области и главном управлении образования облисполкома. Результаты мониторинга рассматриваются ежедневно по каждому конкретному учебному заведению, возникающие по его ходу вопросы и замечания оперативно устраняются.

– К теме обеспечения безопасности в учреждениях образования подход самый серьезный, – подчеркнул губернатор. – Родители доверяют нам своих детей, им должны быть обеспечены все необходимые условия для безопасного пребывания в школе.

В преддверии учебного года проверки школ на готовность к его началу проводились, напомнил председатель облисполкома. Сейчас стоит задача убедиться в том, что все системы безопасности функционируют отлаженно в ходе учебного процесса.

Лилия НОВИЦКАЯ https://grodnonews.by/