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В сфере особого внимания: безопасность в школах еще раз проверяют в регионе, как и повсеместно в стране
26.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
– Такую задачу поставил Президент, – подчеркнул председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на оперативном совещании в облисполкоме. – Необходимо провести обследование всех зданий и территорий учреждений среднего образования на предмет безопасного функционирования. Это нужно сделать для предотвращения возможных происшествий, обеспечения безопасности учащихся. Соответствующее поручение дано премьер-министром.
На Гродненщине мониторингу подлежит 331 среднее учреждение образования. Ведут его специалисты Комитета государственного контроля, а также МЧС, ЦГиЭ, служб энергонадзора, стройнадзора, ЖКХ. В каждом районе созданы соответствующие комиссии, которые возглавили заместители председателей райисполкомов. Областная комиссия выборочно контролирует их работу на предмет объективности и качества мониторингов.
Одновременно работают горячие линии в КГК по Гродненской области и главном управлении образования облисполкома. Результаты мониторинга рассматриваются ежедневно по каждому конкретному учебному заведению, возникающие по его ходу вопросы и замечания оперативно устраняются.
– К теме обеспечения безопасности в учреждениях образования подход самый серьезный, – подчеркнул губернатор. – Родители доверяют нам своих детей, им должны быть обеспечены все необходимые условия для безопасного пребывания в школе.
В преддверии учебного года проверки школ на готовность к его началу проводились, напомнил председатель облисполкома. Сейчас стоит задача убедиться в том, что все системы безопасности функционируют отлаженно в ходе учебного процесса.
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В сфере особого внимания: безопасность в школах еще раз проверяют в регионе, как и повсеместно в стране
– Такую задачу поставил Президент, – подчеркнул председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на оперативном совещании в облисполкоме. –...
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