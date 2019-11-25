Создать инфраструктуру, поддержать таланты и малый бизнес. На заседании сессии областного Совета депутатов внесены изменения в областную Инвестиционную программу на 2019 год

Источник материала: Вороновская газета





Как отметил председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, это позволит обеспечить своевременное финансирование и строительство включенных в нее объектов.





Как доложил председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Михаил Петух, на реализацию программы было предусмотрено 110,5 миллиона рублей из средств областного бюджета. В настоящее время дополнительно выделено 1,1 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на капремонт и реконструкцию объектов, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, за счет перераспределения средств в инвестпрограмму дополнительно включены инженерные сети квартала индивидуальной жилой застройки в деревне Каменка Гродненского района, проект застройки, магистральные инженерные сети и улицы кварталов Грандичи-1, Грандичи-2 и Грандичи-3 областного центра, строительство станций обезжелезивания в деревне Клайши и агрогородке Дотишки Вороновского, агрогородке Пески Мостовского районов.





На сессии также принято решение «О присуждении в 2019 году областной премии имени Александра Иосифовича Дубко». Как рассказал начальник главного управления образования облисполкома Александр Сонгин. В нынешнем году определены 39 человек в качестве кандидатов для награждения областной премией имени Александра Дубко за высокие достижения в учебной деятельности, активное участие в общественной жизни, победы в олимпиадах и конкурсах. Это особо одаренные учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего специального образования и студенты учреждений высшего образования.





В 2018/2019 учебном году 5 учащихся учреждений общего среднего образования стали призерами международных олимпиад, 16 – победителями республиканских конкурсов работ исследовательского характера, 96 – победителями республиканской олимпиады по учебным предметам. Достижения есть и у учащихся учреждений профессионального образования. 56 студентов высших учебных заведений города Гродно стали победителями XXV Республиканского конкурса научных работ студентов и поощрены премией специального фонда Президента Республики Беларусь.





Депутаты приняли решение, обусловленное необходимостью освоения средств, предусмотренных Государственной программой «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы». Как доложила заместитель председателя комитета экономики облисполкома Елена Щебетко, в нынешнем году на финансирование региональных мероприятий в рамках этой программы из средств областного бюджета выделено почти 1,2 миллиона рублей. Большая часть использована на проведение ярмарок инновационных идей, бизнес-форумов, стартап-мероприятий, участие в Национальном конкурсе «Предприниматель года». Оставшиеся средства в сумме около 175,2 тысячи рублей будут направлены на оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с нормами Указа №255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства».

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Михаила ИСАЧЕНКО https://grodnonews.by/