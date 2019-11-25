Соглашения об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС и о реадмиссии могут быть подписаны до конца

Источник материала: Вороновская газета





По словам Дирка Шубеля, решение о подписании соглашения об упрощении визового режима Совет ЕС одобрил

Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом и соглашение о реадмиссии может быть подписано до конца 2019 года, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА , глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель.

По словам Дирка Шубеля, решение о подписании соглашения об упрощении визового режима Совет ЕС одобрил . «Сейчас интенсивно работаем над соглашением о реадмиссии. Конкретную дату подписания этих документов назвать не могу. Надеюсь, это произойдет еще в этом году», — сказал дипломат.

Он добавил, что с 1 декабря в представительстве ЕС в Беларуси начнет работать новая команда. На 2020 год бюджет для реализации инициатив и проектов в Беларуси составит около 31 млн евро.

Как сообщалось ранее, Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении визового режима. В сентябре Беларусь завершила внутригосударственные процедуры по соглашениям с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии. Главой государства было принято решение о подписании соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и по реадмиссии. Этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон.

Сегодня в Витебском горисполкоме прошла встреча главы представительства Европейского союза в Беларуси Дирка Шубеля, послов некоторых стран ЕС в Беларуси с руководством города. 27 ноября в Витебском облисполкоме состоится информационная встреча «Сотрудничество ЕС — Беларусь: Витебская область». Ее участники обсудят опыт реализации совместных проектов в последние годы и планы на будущее.

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