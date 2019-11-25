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Почти все вузы Беларуси будут развивать концепцию «Университет 3.0»

26.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Концепцию «Университет 3.0» поддерживают в Беларуси восемь университетов, в перспективе такую инициативу поддержат практически все вузы страны. Об этом сообщил сегодня журналистам во время пресс-конференции в Минске начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

Почти все вузы Беларуси будут развивать концепцию «Университет 3.0»

Концепция «Университет 3.0» была предложена на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с научной общественностью в Национальной академии наук в апреле 2017 года. Она предполагает создание внутри университетов интегрированной образовательной, научной и предпринимательской среды для коммерциализации научных разработок, а также направлена на выполнение задач по повышению качества и эффективности практико-ориентированной подготовки специалистов.

Также Сергей Касперович сообщил, что материально-техническую базу 15 университетов Беларуси планируется модернизировать благодаря займу со стороны Всемирного банка. Соглашение о сотрудничестве может быть подписано в феврале 2020 года.

«Материально-техническая база университетов — один из ключевых ресурсов при повышении качества образования. Большой рывок мы хотели бы получить в данном направлении за счет совместного проекта со Всемирным банком, от которого мы планируем получить заем на развитие системы высшего образования. Планируется, что средства будут направлены на модернизацию материально-технической базы 15 университетов — это серьезные вложения, которые связаны с созданием новым прорывных направлений», — сказал Сергей Касперович.

Так, в БГУ будет основан междисциплинарный образовательный и исследовательский центр, где смогут заниматься студенты и других вузов. На базе нового центра будут развиваться порядка 16 научно-исследовательских направлений в области биотехнологий, физики, химии и др. В других вузах будут созданы новые лаборатории, отремонтированы уже функционирующие. «Современная образовательная среда — это и соответствующая инфраструктура, и качественная «начинка» университета», — подчеркнул Сергей Касперович.

Также представитель Минобразования обратил внимание на то, что материально-техническая база университетов модернизуется не только за счет совместных проектов с международными организациями, но и с использованием бюджетных средств и собственных ресурсов. «Университеты ежегодно могут обновлять как минимум несколько своих лабораторий. Если же речь заходит о капитальных и текущих ремонтах, то на это также выделяются средства», — заметил начальник главного управления.

Инвестиции со стороны частных и государственных предприятий, заинтересованных в подготовке кадров, — еще один ресурс для укрепления материально-технической базы учебных заведений. «Мы полагаем, что этот источник будет становиться все более значительным. Сегодня в этом направлении достаточно активны компании ПВТ — это не слишком большие ресурсы, но, создавая в двух-трех университетах по лаборатории, они вносят весомый вклад. Таким компаниям мы благодарны и сотрудничество с ними поддерживаем. Хотя есть и резервы: рассчитываем видеть участие и других организаций, которые добились значительных успехов. Хотелось бы, чтобы они во главу своей экономической политики ставили именно кадровую политику», — заключил Сергей Касперович.

Источник: БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Концепцию «Университет 3.0» поддерживают в Беларуси восемь университетов, в перспективе такую инициативу поддержат практически все вузы страны. Об этом сообщил
 
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