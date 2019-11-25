Почти все вузы Беларуси будут развивать концепцию «Университет 3.0»

Источник материала: Полымя

Концепцию «Университет 3.0» поддерживают в Беларуси восемь университетов, в перспективе такую инициативу поддержат практически все вузы страны. Об этом сообщил сегодня журналистам во время пресс-конференции в Минске начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.





Концепция «Университет 3.0» была предложена на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с научной общественностью в Национальной академии наук в апреле 2017 года. Она предполагает создание внутри университетов интегрированной образовательной, научной и предпринимательской среды для коммерциализации научных разработок, а также направлена на выполнение задач по повышению качества и эффективности практико-ориентированной подготовки специалистов.

Также Сергей Касперович сообщил, что материально-техническую базу 15 университетов Беларуси планируется модернизировать благодаря займу со стороны Всемирного банка. Соглашение о сотрудничестве может быть подписано в феврале 2020 года.



«Материально-техническая база университетов — один из ключевых ресурсов при повышении качества образования. Большой рывок мы хотели бы получить в данном направлении за счет совместного проекта со Всемирным банком, от которого мы планируем получить заем на развитие системы высшего образования. Планируется, что средства будут направлены на модернизацию материально-технической базы 15 университетов — это серьезные вложения, которые связаны с созданием новым прорывных направлений», — сказал Сергей Касперович.

Так, в БГУ будет основан междисциплинарный образовательный и исследовательский центр, где смогут заниматься студенты и других вузов. На базе нового центра будут развиваться порядка 16 научно-исследовательских направлений в области биотехнологий, физики, химии и др. В других вузах будут созданы новые лаборатории, отремонтированы уже функционирующие. «Современная образовательная среда — это и соответствующая инфраструктура, и качественная «начинка» университета», — подчеркнул Сергей Касперович.

Также представитель Минобразования обратил внимание на то, что материально-техническая база университетов модернизуется не только за счет совместных проектов с международными организациями, но и с использованием бюджетных средств и собственных ресурсов. «Университеты ежегодно могут обновлять как минимум несколько своих лабораторий. Если же речь заходит о капитальных и текущих ремонтах, то на это также выделяются средства», — заметил начальник главного управления.

Инвестиции со стороны частных и государственных предприятий, заинтересованных в подготовке кадров, — еще один ресурс для укрепления материально-технической базы учебных заведений. «Мы полагаем, что этот источник будет становиться все более значительным. Сегодня в этом направлении достаточно активны компании ПВТ — это не слишком большие ресурсы, но, создавая в двух-трех университетах по лаборатории, они вносят весомый вклад. Таким компаниям мы благодарны и сотрудничество с ними поддерживаем. Хотя есть и резервы: рассчитываем видеть участие и других организаций, которые добились значительных успехов. Хотелось бы, чтобы они во главу своей экономической политики ставили именно кадровую политику», — заключил Сергей Касперович.

Источник: БелТА