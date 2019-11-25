Наталья Цилинская об Олимпиаде: спорт — это политика. И поэтому меня просто лишили золота

Сколько у вас медалей?





Взрослых медалей — 51.













Но среди них нет олимпийского золота. Не обидно?

Обидно, досадно, но ладно. На самом деле, об этом я могу говорить спокойно буквально последний год. До этого, конечно, это все для меня было вот так, потому что медаль должна была быть золотая, и это однозначно. Но спорт — это политика. И поэтому меня ее просто лишили.





Было все не совсем честно. Весь мир это видел велосипедный. После этого даже ко мне подошел мой друг — немец Ян Фидлер, который на этой Олимпиаде выиграл свое третье олимпийское "золото". Подошел ко мне, обнял и сказал: "Цилинская, ты все равно самая сильная". Потому что, ну, все видели.





В одном из интервью вы сказали, что Олимпиада в Афинах в 2004 году могла сложиться для вас по-другому.

Да.





Вы тогда что имели в виду?

Вот это золото олимпийское, собственно, — рассказала спортсменка в программе "В людях" на СТВ.









Фото: СТВ



