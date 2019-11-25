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На сайте Кремля использовали фото Зеленского из сериала

26.11.2019 20:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В разделе на сайте Кремля, где публикуется информация о переговорах президента России с украинским коллегой Владимиром Зеленским, использовали фотографию Василия Голобородько — персонажа, которого Зеленский сыграл в сериале «Слуга народа» до своего избрания на пост президента страны.


Владимир Зеленский (Фото: Квартал-95)
Первым внимание на это обратило издание Meduza.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Согласно сюжету сериала, Голобородько — учитель истории, который неожиданно становится главой Украины. На фото, которое использовали для иллюстрации этого раздела, Зеленский одет в серый пиджак и галстук с рисунком. Эта одежда совпадает с той одеждой, которая была на нем в одной из серий «Слуги народа».

Позднее 26 ноября фото украинского президента в разделе о переговорах Путина и Зеленского заменили. Сейчас на сайте Кремля — портрет Зеленского на синем фоне в темном костюме и с темным галстуком.


Фото: скриншот с сайта kremlin.ru

В понедельник Путин и Зеленский провели телефонный разговор, во время которого обсудили возвращение Москвой украинских кораблей, а также рассмотрели вопросы газовой проблематики, в том числе транзита газа из России на Украину.
 
 
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В разделе на сайте Кремля, где публикуется информация о переговорах президента России с украинским коллегой Владимиром Зеленским, использовали фотографию...
 
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