Лукашенко рассказал, как отпустил Домрачеву работать в Китай

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему отпустил четырехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву работать в Китай .

«Я говорю: не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом. Они поехали, и ничего страшного. Полтора миллиарда страна. Если будет результат у них, так китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли», – сказал глава государства во время вручения государственных наград спортсменам и тренерам сборной по гребле на байдарках и каноэ в Минске.

Контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая Дарья Домрачева и ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален подписали в сентябре. Знаменитая пара будет готовить китайскую сборную по биатлону к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.