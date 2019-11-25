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Лукашенко рассказал, как отпустил Домрачеву работать в Китай

26.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему отпустил четырехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву работать в Китай

«Я говорю: не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом. Они поехали, и ничего страшного. Полтора миллиарда страна. Если будет результат у них, так китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли», – сказал глава государства во время вручения государственных наград спортсменам и тренерам сборной по гребле на байдарках и каноэ в Минске.

Контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая Дарья Домрачева и ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален подписали в сентябре. Знаменитая пара будет готовить китайскую сборную по биатлону к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. 



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Теги: Минск
 
 
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Контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая Дарья Домрачева и ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален подписали в сентябре.
 
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