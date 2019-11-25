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Беларусь планирует распространить безвизовый режим на областные аэропорты и наземные пункты пропуска
26.11.2019 20:43 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Беларусь планирует упростить въезд для иностранцев через областные аэропорты и наземные пункты пропуска, сообщил на пленарном заседании белорусско-швейцарского делового совета министр экономики Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.
"Планируем дальше расширять безвизовые зоны, упростить въезд для иностранных граждан через областные аэропорты и наземные пункты пропуска", - отметил Дмитрий Крутой.
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Беларусь планирует распространить безвизовый режим на областные аэропорты и наземные пункты пропуска
Беларусь планирует упростить въезд для иностранцев через областные аэропорты и наземные пункты пропуска, сообщил на пленарном заседании...
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