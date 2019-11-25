Беларусь планирует распространить безвизовый режим на областные аэропорты и наземные пункты пропуска

Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь планирует упростить въезд для иностранцев через областные аэропорты и наземные пункты пропуска, сообщил на пленарном заседании белорусско-швейцарского делового совета министр экономики Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.





"Планируем дальше расширять безвизовые зоны, упростить въезд для иностранных граждан через областные аэропорты и наземные пункты пропуска", - отметил Дмитрий Крутой.

Также правительство рассчитывает на скорейшее подписание соглашения с Россией о взаимном признании виз, что будет способствовать развитию бизнес-контактов.