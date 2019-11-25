ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичах и Пинске открывают магазины «Санта» - покупателям приготовили подарки

26.11.2019 20:43 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах 27 ноября в 14 часов откроется магазин «Санта». В здании на улице Заслонова, 10 нашлось место как привычным отделам, так и зоне для гурманов, пекарне и даже пиццерии. Открытие будет праздничным, а первым покупателям раздадут 500 пачек бесплатного мороженого.

В Барановичах и Пинске открывают магазины «Санта» - покупателям приготовили подарки

Магазин площадью 438 кв.м находится рядом с Военным городком и университетом. Торговый зал обустроен и оформлен по-современному: много места, хорошее освещение и модный интерьер, чтобы совершать покупки всей семьей с комфортом. В магазине обещают удивить как внешним видом, так и выкладкой товаров. В частности, здесь появятся стилизованные продуктовые зоны. Фасад оформили панелями в цвет неба.

Выбор товаров обещает быть богатым – свыше 8000 наименований. Предусмотрены все привычные отделы, причем особенно много будет мяса, колбас и молочных товаров. Большой окажется и зона фруктов, овощей и зелени. Кроме того, в магазине всегда можно будет найти десятки видов морской рыбы, выловленной скандинавскими моряками.

В магазине будут развивать формат Food&Go. В зоне для гурманов предложат полуфабрикаты, салаты и популярные разновидности суши. Предусмотрен и гриль с куриными ножками и крыльями. Выпечка будет готовиться в собственной пекарне. На месте также можно будет заказать настоящую итальянскую пиццу с моцареллой и натуральными травами.

Открытие будет праздничным. Первым покупателям раздадут 500 пачек бесплатного мороженого, а детям – еще и голубые шары. Настроение будут создавать ведущий и ростовые куклы. Победители конкурсов получат подарки, в том числе купоны на пиццы.

Новый магазин «Санта» в Барановичах откроется 27 ноября в 14 часов на улице Заслонова, 10 рядом с Аллеей авиаторов.

Как многие знают, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тыс. человек.

В Пинске с подарками откроют магазин «Санта»

В Пинске 27 ноября в 14 часов распахнет двери обновленный магазин «Санта». Откроется он на улице Брестской, 3, а покупателям предложит популярные продукты – от морской рыбы до свежих фруктов и овощей. На открытии раздадут 300 пачек бесплатного мороженого.

Магазин находится в центре Пинска рядом с центральной библиотекой. Торговый объект получился компактным – площадью около 200 «квадратов». Пространство обустроили по мировой моде: внутри много света и естественный декор. Для хранения продуктов поставили современные витрины и закупили дорогостоящее оборудование. На парадной части здания появился фасад в цвет морской волны и белая вывеска.

На полках представят порядка 4000 наименований товаров. Для покупателей заработают все привычные отделы. В частности, предложат хороший выбор мяса, колбас и молочных продуктов. Заодно всегда будет в наличии атлантическая рыба и морепродукты. Позаботятся также о выпечке. Отдельное место займут фрукты и овощи. Многие товары будут доступны по акционным ценам.

На открытии будут раздавать подарки. Первые покупатели получат 300 пачек бесплатного мороженого.

Магазин «Санта» в Пинске откроется 27 ноября в 14 часов в здании на улице Брестской, 3, что на пересечении с улицей Горького.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Барановичах 27 ноября в 14 часов откроется магазин «Санта». В здании на улице Заслонова, 10 нашлось место как привычным отделам, так и зоне для гурманов, пекарне и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко рассказал, как отпустил Домрачеву работать в Китай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Пинский Вестник
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика