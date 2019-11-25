В Барановичах и Пинске открывают магазины «Санта» - покупателям приготовили подарки

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах 27 ноября в 14 часов откроется магазин «Санта». В здании на улице Заслонова, 10 нашлось место как привычным отделам, так и зоне для гурманов, пекарне и даже пиццерии. Открытие будет праздничным, а первым покупателям раздадут 500 пачек бесплатного мороженого.





Магазин площадью 438 кв.м находится рядом с Военным городком и университетом. Торговый зал обустроен и оформлен по-современному: много места, хорошее освещение и модный интерьер, чтобы совершать покупки всей семьей с комфортом. В магазине обещают удивить как внешним видом, так и выкладкой товаров. В частности, здесь появятся стилизованные продуктовые зоны. Фасад оформили панелями в цвет неба.

Выбор товаров обещает быть богатым – свыше 8000 наименований. Предусмотрены все привычные отделы, причем особенно много будет мяса, колбас и молочных товаров. Большой окажется и зона фруктов, овощей и зелени. Кроме того, в магазине всегда можно будет найти десятки видов морской рыбы, выловленной скандинавскими моряками.

В магазине будут развивать формат Food&Go. В зоне для гурманов предложат полуфабрикаты, салаты и популярные разновидности суши. Предусмотрен и гриль с куриными ножками и крыльями. Выпечка будет готовиться в собственной пекарне. На месте также можно будет заказать настоящую итальянскую пиццу с моцареллой и натуральными травами.

Открытие будет праздничным. Первым покупателям раздадут 500 пачек бесплатного мороженого, а детям – еще и голубые шары. Настроение будут создавать ведущий и ростовые куклы. Победители конкурсов получат подарки, в том числе купоны на пиццы.

Новый магазин «Санта» в Барановичах откроется 27 ноября в 14 часов на улице Заслонова, 10 рядом с Аллеей авиаторов.

Как многие знают, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тыс. человек.

В Пинске с подарками откроют магазин «Санта»

В Пинске 27 ноября в 14 часов распахнет двери обновленный магазин «Санта». Откроется он на улице Брестской, 3, а покупателям предложит популярные продукты – от морской рыбы до свежих фруктов и овощей. На открытии раздадут 300 пачек бесплатного мороженого.

Магазин находится в центре Пинска рядом с центральной библиотекой. Торговый объект получился компактным – площадью около 200 «квадратов». Пространство обустроили по мировой моде: внутри много света и естественный декор. Для хранения продуктов поставили современные витрины и закупили дорогостоящее оборудование. На парадной части здания появился фасад в цвет морской волны и белая вывеска.

На полках представят порядка 4000 наименований товаров. Для покупателей заработают все привычные отделы. В частности, предложат хороший выбор мяса, колбас и молочных продуктов. Заодно всегда будет в наличии атлантическая рыба и морепродукты. Позаботятся также о выпечке. Отдельное место займут фрукты и овощи. Многие товары будут доступны по акционным ценам.

На открытии будут раздавать подарки. Первые покупатели получат 300 пачек бесплатного мороженого.

Магазин «Санта» в Пинске откроется 27 ноября в 14 часов в здании на улице Брестской, 3, что на пересечении с улицей Горького.