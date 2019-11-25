Специалисты поделились секретами быстрого засыпания

Источник материала: Газета Авангард

Научно доказан тот факт, что полноценный сон является одним из основных факторов здорового организма.

Если у вас существуют проблемы с отходом ко сну, то специалист поделился секретамитого, как сделать этот процесс более легким:





1. Отличным способом заснуть будет прием горячей ванны или душа приблизительно за 1,5-2 часа до отхода ко сну.

Ваше тело расслабится, настроится на отдых и согреется. Можете добавить побольше пены и эфирных масел, чтобы усилить эффект релаксации.

2. Попробуйте на себе магическое воздействие аромата лаванды. Ученые смогли доказать, что запах этого цветка способен помочь даже при бессоннице.

Существует масса вариантов ее использования: например, вы можете поставить горшок с растением у себя в спальне, добавлять масло в аромалампу, пить на ее основе успокаивающий чай или же использовать специальную подушечку для засыпания.

3. Не пользуйтесь электроникой за 2-3 часа до сна. Резкий свет от мониторов сбивает желание пойти поспать, поэтому лучше отказаться от вечернего серфинга.

Вместо этого стоит отдать предпочтение более спокойным занятиям. Существуют специальные книги для релаксации, предлагающие разукрашивать специальные картинки или мандалы. Это занятие действительно успокаивает.

4. Пейте специальные «вечерние» чаи. Есть особые сборы трав, которые способны настроить организм на скорый сон. Их лучше приобрести в аптеке, где предлагаются уже собранные комбинации из растений.

Неплохим успокаивающим свойством обладает чай из ромашки, который, ко всему прочему, может избавить организм от последствий стресса и снять напряжение после рабочего дня.

Или же пейте корень валерианы, который в целом оказывает благотворное влияние на работу нервной системы.

5. Освойте искусство медитации. Если по утрам данная практика позволяет настроиться на грядущий день, то по вечерам она позволит избавиться от чувства тревожности и очистить разум от ненужных мыслей.

6. Помните о том, что на ночь есть вредно: ужин должен состояться приблизительно за 3 часа до отхода ко сну. Кстати, последний прием пищи должен быть легким.