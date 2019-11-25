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Видеофакт: Эмоции в раздевалке брестского «Динамо» после завоевания чемпионства

26.11.2019 20:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболисты скандировали: «К вам приехал чемпион страны!».


Брестское "Динамо" после домашней победы над "Витебском" (1:0) завоевало чемпионский титул в Беларуси, пишет pressball.by.

Вашему вниманию эмоции из раздевалки брестчан.
 
Теги: Витебск
 
 
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Футболисты скандировали: «К вам приехал чемпион страны!».
 
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