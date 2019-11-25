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Видеофакт: Эмоции в раздевалке брестского «Динамо» после завоевания чемпионства
Источник материала: Партизан
Футболисты скандировали: «К вам приехал чемпион страны!».
Брестское "Динамо" после домашней победы над "Витебском" (1:0) завоевало чемпионский титул в Беларуси,
Вашему вниманию эмоции из раздевалки брестчан.
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Футболисты скандировали: «К вам приехал чемпион страны!».
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