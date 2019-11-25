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В Могилеве появились новые информационные стенды об утраченных памятниках архитектуры
Источник материала: Партизан
Первый информационный стенд появился в августе нынешнего года на улице Первомайской, 29 — на месте, где находился собор Святого Иосифа.
К настоящему времени установили еще 6 стендов:
1. ул. Первомайская, д. 8, 10 (костёл св. Франциска Ксаверия, с середины 19 века — Воскресенская православная церковь);
2. ул. Болдина, д. 3 (Фарный костел);
3. ул. Первомайская, д. 1 (Богоявленская церковь Братского монастыря);
4. Архиерейский вал, д. 3 (Спасо-Преображенский собор);
5. Пушкинский проспект, около Пушкинского моста (Троицкая церковь);
6. ул. Большая Гражданская, д. 3 (Холодная синагога).
Все стенды — часть проекта по сохранению историко-культурного наследия «Подых мінулага», который реализуют выпускники школы ЦГИ «Теплица» при активной поддержке Могилевского горисполкома, Музея истории города, рекламной компании «Рекламатор».
Проект предусматривает установку информационных табличек с QR кодами, описанием и изображением историко-культурных объектов, имеющих богатую историю и значимость для могилевчан. Большинство фотографий архитектурных объектов было взято из коллекции Олега Лисовского.
Также авторы проекта объявили фото челлендж:
в котором предлагают делиться фотографиями.
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Первый информационный стенд появился в августе нынешнего года на улице Первомайской, 29 — на месте, где находился собор Святого Иосифа.
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