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В Могилеве появились новые информационные стенды об утраченных памятниках архитектуры

26.11.2019 20:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый информационный стенд появился в августе нынешнего года на улице Первомайской, 29 — на месте, где находился собор Святого Иосифа.

К настоящему времени установили еще 6 стендов:

1. ул. Первомайская, д. 8, 10 (костёл св. Франциска Ксаверия, с середины 19 века — Воскресенская православная церковь);
2. ул. Болдина, д. 3 (Фарный костел);
3. ул. Первомайская, д. 1 (Богоявленская церковь Братского монастыря);
4. Архиерейский вал, д. 3 (Спасо-Преображенский собор);
5. Пушкинский проспект, около Пушкинского моста (Троицкая церковь);
6. ул. Большая Гражданская, д. 3 (Холодная синагога).



Все стенды — часть проекта по сохранению историко-культурного наследия «Подых мінулага», который реализуют выпускники школы ЦГИ «Теплица» при активной поддержке Могилевского горисполкома, Музея истории города, рекламной компании «Рекламатор».

Проект предусматривает установку информационных табличек с QR кодами, описанием и изображением историко-культурных объектов, имеющих богатую историю и значимость для могилевчан. Большинство фотографий архитектурных объектов было взято из коллекции Олега Лисовского.

Также авторы проекта объявили фото челлендж:
в котором предлагают делиться фотографиями.
 
 
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Первый информационный стенд появился в августе нынешнего года на улице Первомайской, 29 — на месте, где находился собор Святого Иосифа.
 
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