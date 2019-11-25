В Могилеве появились новые информационные стенды об утраченных памятниках архитектуры

К настоящему времени установили еще 6 стендов:





1. ул. Первомайская, д. 8, 10 (костёл св. Франциска Ксаверия, с середины 19 века — Воскресенская православная церковь);

2. ул. Болдина, д. 3 (Фарный костел);

3. ул. Первомайская, д. 1 (Богоявленская церковь Братского монастыря);

4. Архиерейский вал, д. 3 (Спасо-Преображенский собор);

5. Пушкинский проспект, около Пушкинского моста (Троицкая церковь);

6. ул. Большая Гражданская, д. 3 (Холодная синагога).













Все стенды — часть проекта по сохранению историко-культурного наследия «Подых мінулага», который реализуют выпускники школы ЦГИ «Теплица» при активной поддержке Могилевского горисполкома, Музея истории города, рекламной компании «Рекламатор».





Проект предусматривает установку информационных табличек с QR кодами, описанием и изображением историко-культурных объектов, имеющих богатую историю и значимость для могилевчан. Большинство фотографий архитектурных объектов было взято из коллекции Олега Лисовского.





Также авторы проекта объявили фото челлендж:

в котором предлагают делиться фотографиями.



