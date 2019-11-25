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Владимир Шантарович о том, как растят чемпионов: заканчивается физиология, дальше нужно дубасить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вырастить чемпиона непросто, хотя со стороны государства все создается по-максимуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Денег не жалеют на новые спортивные базы (их в стране не один десяток), их материальное обеспечение и крепкие кадры. Ведь очевидно, что многое зависит от тренера.
Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси:
Потом они его должны трансформировать: построение движений, техническое исполнение. Развить определенные качества и готовить для работы в сборных командах. После сборных команд он приходит в национальную команду, если он отобрался.
А дальше все, заканчивается физиология, развитие всех качеств заканчивается. Дальше нужно дубасить – развивать те качества, которые необходимы данному виду спорта.
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Новости Беларуси. Вырастить чемпиона непросто, хотя со стороны государства все создается по-максимуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Денег не...
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