|
Министр экономики: ИТ-сектор сравнялся с сельским хозяйством
Источник материала: Партизан
ИТ-сектор Беларуси по своему влиянию на экономику сравнялся с сельским хозяйством, а также с транспортной отраслью и производством строительных материалов.
rynak.by
Об этом заявил Дмитрий Крутой, министр экономики. Он напомнил, что экономический рост в последний год больше чем на половину обеспечил ИТ-сектор. В общей структуре валового внутреннего продукта ИТ-услуги составляют 6,5%.
"Это очень большая доля, учитывая высокий темп, который демонстрируют наши ИT-компании, —
В октябре этого года белорусский премьер-министр Сергей Румас во время посещения России заявил, что наша страна стала одним из лидеров в Восточной Европе и СНГ по экспорту софта. По его словам, экспорт услуг Парка высоких технологий по итогам 2019 года ожидается в размере 2 миллиардов долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ИТ-сектор Беларуси по своему влиянию на экономику сравнялся с сельским хозяйством, а также с транспортной отраслью и производством строительных материалов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)