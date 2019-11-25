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Минские бизнесмены предложили свой вариант оплаты утилизационного сбора бытовой техники и электроники

26.11.2019 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме рассмотрел на заседании практику применения постановления Совета Министров № 979, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Утилизационный сбор отходов бытовой техники и электроники увеличился в 3 раза. Это вызвало много вопросов у бизнеса.

– По факту за несколько лет он вырос в 10 раз. Если раньше составлял 0,3 % от контрактной стоимости, то сегодня 3 %. Это фактически дополнительный налог с оборота. Данный факт стимулирует серый импорт, из-за чего государство не дополучает платежи по налогу на добавленную стоимость, – отметил председатель совета Ассоциации компаний информационных технологий Андрей Мисько.

Предприниматели не согласны с тем, что утилизационный сбор привязан к контрактной стоимости. В мировой практике стоимость утилизации рассчитывается на основании тех расходов, которые будут понесены на разборку бытовой техники и электроники. Если посчитать не получается, то ее привязывают к весу прибора. Такой подход применяется в России и других странах.

– Мы предлагаем изменить подход, рассчитывая утилизационный сбор в зависимости от веса. Сейчас он в разы превышает аналогичный сбор в России и Казахстане. Там за тонну отходов надо заплатить 760 рублей, а у нас по некоторым позициям доходит до 30 000 рублей. Это ставит нас в неравные условия ведения бизнеса с нашими партнерами по ЕвраАзЭС, – добавил он.

По словам А. Мисько, не работает мера предусматривающая самостоятельный сбор отработанной техники. В 2018 г. из более 2 300 компаний, занимающихся ввозом и производством данных товаров, лишь две попытались наладить собственную систему сбора отходов. При этом фирмам, работающим в этой сфере, запрещено кооперироваться для создания такой системы. Норматив на этот год установлен 20 % (в 2020-м – 30 %) отходов электронного и электротехнического мусора от объема, ввезенного или произведенного товара. По данным розничных торговых организаций фактический сбор у населения отработанной техники составляет не более 3 % в год. Лишь в 2013 г. удалось собрать 10 % мобильных телефонов от количества импортированных.



– Данная норма не работает. Условия просто невыполнимы, – считает А. Мисько. – По установленным нормативам Министерства жилищно-коммунального хозяйства на каждого взрослого человека в год образуется 37 кг электротехнических отходов. На семью из 5 человек – это почти 200 кг. В реальности никто столько не выбрасывает мобильных телефонов и других приборов.

В свою очередь, он предлагает Минжилкомхозу, снизить размер сбора до 1 %, и вместе с бизнесом выработать подходы, которые устроят всех.

– Комитет экономики Мингорисполкома подготовит соответствующее материалы, которые будут направлены в Совет по развитию предпринимательства и в Минжилкомхоз. Любое внесение таких нормативно-правовых актов должно обсуждаться в бизнес сообществом, особенно с теми, кого они затрагивают в первую очередь. Механизм работы документа должен быть понятен, прозрачен, доступен, – подытожил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак.
 
Теги: Минск
 
 
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