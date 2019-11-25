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Президент Беларуси: рад за Брест, что появилась волевая конкурентная команда, и не за государственный счёт

26.11.2019 22:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко привел пример с брестским «Динамо»: выстрелило. Впервые за 13 лет в белорусском футболе появился новый чемпион, потеснил БАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: рад за Брест, что появилась волевая конкурентная команда, и не за государственный счёт

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я обрадовался, что они стали чемпионами. Не потому, что БАТЭ мне не родная команда. Для меня БАТЭ тоже родная команда, как и все другие. Я БАТЭ тогда пообещал стадион построить, если они будут хорошо играть. Как бы ни был трудно, мы им построили этот стадион.

Но я рад за Брест, что появилась волевая конкурентная команда. Руководители, тренеры. И не за государственный счет. Пришли и победили. Подтягивается «Шахтер», другие команды, это уже конкуренция. И вот в этой конкуренции я надеюсь, что начнет возрождаться наш футбол.

«Стадион просто сходит с ума». Показываем, как в Бресте праздновали победу «Динамо» на чемпионате Беларуси

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко привел пример с брестским «Динамо»: выстрелило. Впервые за 13 лет в белорусском футболе появился новый чемпион, потеснил БАТЭ,...
 
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