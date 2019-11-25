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Президент Беларуси: рад за Брест, что появилась волевая конкурентная команда, и не за государственный счёт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко привел пример с брестским «Динамо»: выстрелило. Впервые за 13 лет в белорусском футболе появился новый чемпион, потеснил БАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но я рад за Брест, что появилась волевая конкурентная команда. Руководители, тренеры. И не за государственный счет. Пришли и победили. Подтягивается «Шахтер», другие команды, это уже конкуренция. И вот в этой конкуренции я надеюсь, что начнет возрождаться наш футбол.
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Президент Беларуси: рад за Брест, что появилась волевая конкурентная команда, и не за государственный счёт
Новости Беларуси. Александр Лукашенко привел пример с брестским «Динамо»: выстрелило. Впервые за 13 лет в белорусском футболе появился новый чемпион, потеснил БАТЭ,...
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