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Александр Лукашенко: спорт стал политикой, войной без правил. В плен не берут, расстреливают сразу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не секрет, что спорт давно стал делом политики. Но сражаться даже в жестких условиях надо. И прежде всего ради победы, а не денег. Не стоит переживать – государство отблагодарит за достижения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А с другой стороны, я им опять же говорю: слушайте, что вы мне рассказываете. Этот молодой, этот пожилой… Ты пришел в команду, получаешь хорошие деньги. Ты хотя бы деньги оправдывай!
Как можно вообще соревноваться за деньги, я не понимаю. Соревноваться надо за победу. А после победы приходи и требуй, что ты считаешь нужным: и деньги, и квартиры, и земельные участки, и прочее. Но как, если нет результата?
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Новости Беларуси. Не секрет, что спорт давно стал делом политики. Но сражаться даже в жестких условиях надо. И прежде всего ради победы, а не денег. Не стоит...
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