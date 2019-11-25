Источник материала: Новости Волковыска

Беларусь планирует упростить въезд для иностранцев через областные аэропорты и наземные пункты пропуска, сообщил на пленарном заседании белорусско-швейцарского делового совета министр экономики Дмитрий Крутой, передает БЕЛТА.

"Планируем дальше расширять безвизовые зоны, упростить въезд для иностранных граждан через областные аэропорты и наземные пункты пропуска", - отметил Дмитрий Крутой.

Также правительство рассчитывает на скорейшее подписание соглашения с Россией о взаимном признании виз, что будет способствовать развитию бизнес-контактов.

"Безвизовый режим - очень важное решение, которое принято. Он в настоящее время действует в Национальном аэропорту Минск, а также частично в Брестском и Гродненском регионах и дал серьезный эффект на коротком промежутке времени", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, указ №300 объединяет две безвизовые зоны Брестской и Гродненской областей в одну. В нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский. При этом срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств.

Через Национальный аэропорт Минск без визы можно въехать на срок до 30 дней.