Беларусь планирует упростить въезд для иностранцев через областные аэропорты и наземные пункты пропуска, сообщил на пленарном заседании белорусско-швейцарского делового совета министр экономики Дмитрий Крутой,
"Планируем дальше расширять безвизовые зоны, упростить въезд для иностранных граждан через областные аэропорты и наземные пункты пропуска", - отметил Дмитрий Крутой.
Также правительство рассчитывает на скорейшее подписание соглашения с Россией о взаимном признании виз, что будет способствовать развитию бизнес-контактов.
"Безвизовый режим - очень важное решение, которое принято. Он в настоящее время действует в Национальном аэропорту Минск, а также частично в Брестском и Гродненском регионах и дал серьезный эффект на коротком промежутке времени", - подчеркнул министр.
Как сообщалось, указ №300 объединяет две безвизовые зоны Брестской и Гродненской областей в одну. В нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский. При этом срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств.
Через Национальный аэропорт Минск без визы можно въехать на срок до 30 дней.