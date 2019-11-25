В Бресте выбирали лучшие молодежные идеи для страны

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в Бресте прошел зональный тур конкурса «100 идей для Беларуси». Более 50 участников из областного центра, Каменца, Жабинки, Малориты и Кобрина представили 32 проекта. По словам врио первого секретаря Брестского горкома ОО "БРСМ" Александра Зорина, ребята выставляли интересные разработки в ИT-технологиях, социальной сфере, промышленности, строительстве, аграрном секторе.





Идей много, и все они достаточно креативные. К примеру, Артем Черкасов, старший преподаватель БрГУ им. А.С. Пушкина, вместе с Алексеем Черкасовым, представляющим ООО "Бануба Девелопмент", и студенткой БрГУ Викторией Соловей представил мобильное приложение "Азбука", которое предназначено для самых маленьких и их родителей. Изучение букв происходит с помощью анимированных героев. Все буквы идут в логопедическом порядке, что упрощает процесс обучения. Также в мобильном приложении содержится множество игр на закрепление изученного материала.





А вот Эдуард Кононов, Дмитрий Заваленый и Илья Волк, студенты-третьекурсники Брестского государственного технического университета, разработали идею системы подсчета пассажиропотока. Идея заключается в установке в общественных автобусах камер, с помощью которых можно будет произвести оценку зависимости пассажиропотока от времени суток, поры года, погоды и других факторов. Цель проекта — уменьшить затраты транспортной компании на топливо, а также повысить качество обслуживания пассажиров, оптимизировав расписание движения и маршруты следования общественного транспорта.





К слову, эти два проекта оказались в списке победителей. Всего на областной этап было отобрано семь проектов. Критерии: актуальность, новизна, степень проработки на данном этапе.